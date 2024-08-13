Президент России Владимир Путин на состоявшемся 12 августа совещании впервые дал оценку происходящему в Курской области, где из-за вторжения украинских военных введен режим ЧС федерального масштаба и объявлена контртеррористическая операция. Какие выводы из его слов и поведения сделали западные СМИ — в материале RTVI.

По словам Путина, сейчас первоочередная задача, ответственность за решение которой лежит на Минобороны и ФСБ, — это вытеснить ВСУ с территории Курской области и обеспечить защиту госграницы. Президент заявил, что украинские военные выполняют задание «западных хозяев».

The New York Times (NYT) называет совещание «напряженной встречей» и пишет, что высказанная Путиным критика в адрес Запада «является признаком того, насколько внезапное нападение расстроило Кремль».

«Заявления г-на Путина продемонстрировали уверенность в военной позиции России», — делает вывод газета.

Поручение президента Министерству обороны вытеснить украинские войска и вместе с пограничной службой, чтобы «обеспечить надежную защиту государственной границы», NYT расценивает как «признание того, что Россия потерпела неудачу в этом отношении».

The Washington Post (WP) описывает совещание как «тщательно срежиссированное».

«Путин, зачитавший обращение к сотрудникам службы безопасности из блокнота, исписанного крупным почерком, заявил, что целью вторжения было предотвратить российское продвижение на востоке Украины, и настаивал на том, что это не удалось», — пишет газета.

По оценке WP, атака украинских военных на Курскую область «явно достигла по крайней мере одной украинской цели: прорвало пелену российского благодушия по поводу ***** [военной операции], которая оказала ограниченное влияние на жизнь большинства простых россиян».

Bloomberg отмечает, что на совещании Путин «резко прервал» врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, когда тот начал докладывать о прорыве границы и продвижении ВСУ вглубь региона.

Издание цитирует директора по военным наукам Королевского института объединенных оборонных исследований в Лондоне Мэтью Сэвилла, который признал, что Украине будет сложно «поддерживать силы любого размера в России и защищаться от контратак, учитывая ограниченные резервы».

The Wall Street Journal (WSJ) пишет, что «сдержанная реакция Путина на вторжение в Курскую область заставляет задуматься о том, какие красные линии на самом деле существуют у российского лидера, и была ли нерешительность Запада в вопросе поставки оружия Украине, вызванная опасениями по поводу российской эскалации, стратегической ошибкой».

Издание цитирует бывшего военного атташе Великобритании в России Джона Формана, который призвал «посмотреть, как отреагируют русские на это посягательство на их территориальную целостность и, в конечном счете, суверенитет». По его словам, «вопрос в том, что является красной линией».

Financial Times (FT) считает, что на совещании Путин «намекнул на последствия, которые могут возникнуть в случае неспособности предвидеть вторжение», когда предупреждал, что «оценка происходящих событий, безусловно, должна быть дана, и она будет дана».

CNN цитирует оценку Института изучения войны (ISW), согласно которой Кремль «пытается намеренно преуменьшить масштаб нападения» украинских войск, чтобы «предотвратить внутреннюю панику или негативную реакцию из-за того, что Россия не в состоянии защитить свои границы».

«Путин воздержался от официального объявления состояния войны, неоднократно демонстрировал свое нежелание полностью переводить российское общество на военные рельсы и отказался от объявления всеобщей мобилизации в рамках более широких усилий по предотвращению внутреннего недовольства, которое могло бы угрожать стабильности», — говорится в заявлении ISW.

Британская газета The Telegraph предполагает, что из-за этого нападения могут быть уволены российские «высокопоставленные лица тут и там». Автор статьи упоминает главу Генштаба ВС России Валерия Герасимова, который, по его словам, «сейчас выглядит очень уязвимым», поскольку «в прошлый вторник утверждал, что все под контролем».

Газета Neue Zürcher Zeitung полагает, что Путин «преуменьшает значение» атаки ВСУ на Курскую область. На совещании президент России «казался серьезным, раздраженным и беспокойным, но в то же время решительным», пишет издание.

«Сдержанность Путина, который кажется почти беспомощным перед лицом ужаса, не нова. Это повторяется практически во всех неожиданных событиях — будь то стихийные бедствия, аварии, теракты или даже, как летом год назад, бунт командующего частной армией [Евгений Пригожина]. Это всегда вызывает раздражение в обществе. Но это не вредит репутации и поддержке Путина среди населения», — убежден автор статьи.

Он отмечает, что ожидания западных и украинских комментаторов, надеявшихся увидеть Путина «в неловком положении перед его народом», не оправдались, поскольку «были неубедительны с самого начала».