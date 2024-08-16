Вашингтон не хочет разрешать Киеву применять дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области не из-за риска эскалации, а в связи с ограниченным запасом ракет, передает CNN со ссылкой на несколько источников.

Власти США считают, что ATACMS лучше использовать для ударов по объектам в Крыму, сообщает телеканал.

Также по данным CNN, некоторые чиновники выразили обеспокоенность тем, что Киев, направив часть своих наиболее опытных войск в Курск, мог создать слабые места на собственных линиях фронта. По их словам, Украина не может позволить себе потерять эти силы, так как это «создает возможности для России воспользоваться преимуществом и прорваться».

«Это впечатляет с военной точки зрения», — сказал источник телеканала.

По его словам, Украина «выделяет на это довольно опытные войска, и они не могут позволить себе потерять эти войска».

9 августа The Washington Post со ссылкой на неназванного советника президента Украины писала о просьбе Украины к США позволить ей задействовать ракеты ATACMS для ударов по аэродромам на территории России, которые та использует для отражения атаки на Курскую область.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе ввели режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции (КТО).

Президент России Владимир Путин назвал атаку на Курскую область «масштабной провокацией» и потребовал от Минобороны выбить ВСУ с территории страны, после чего обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной. По словам главы государства, Киев, напав на Курскую область, выполняет волю своих «западных хозяев», которые пытаются воевать с Россией «руками украинцев».

Накануне, 15 августа, Politico со ссылкой на источники писала, что США обсуждают вопрос передачи Украине крылатых ракет большой дальности JASSM для истребителей F-16, которые в «небольшом количестве» уже передали украинской армии.