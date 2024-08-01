Западные СМИ заявили о поставке на Украину первой партии истребителей F-16, обещанных Киеву странами НАТО год назад. Украинские власти это не подтвердили и не опровергли. В Кремле заявили, что F-16 не окажут значимого влияния на ситуацию на фронте. Что известно о количестве полученных ВСУ самолетов, их задачах и вооружении — в материале RTVI.

По данным Bloomberg, Украина получила «небольшое» количество истребителей, их число издание не называет. Источник Times утверждает, что речь идет о шести самолетах из Нидерландов, следом за которыми F-16 передаст и Дания.

Ожидается, что к концу года Украина получит еще около 20 истребителей из Бельгии и Норвегии. Всего Киеву обещано порядка 80 самолетов. Многие из них, как ожидается, «никогда не полетят» и будут разобраны на запчасти, отмечает Times. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киеву нужно 120-130 современных самолетов.

Как утверждает Telegraph, прибывшие на Украину F-16 уже совершили боевые вылеты. Издание ссылается на распространенную в украинских пабликах фотографию истребителя якобы в небе над Украиной. Подлинность снимка не подтверждена.

Военный эксперт Олег Глазунов в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что ВСУ смогут применить первые F-16 на поле боя только через месяц после получения.

Проблемы с подготовкой пилотов

По данным Associated Press (АР), США уже подготовили первую группу пилотов, способных управлять F-16. К обучению были привлечены «десятки» пилотов, заявил The Washington Post (WP) неназванный украинский военный чиновник. Однако из-за ограниченных возможностей инструкторов и учебных заведений Украина смогла отправлять на инструктаж только по одной группе пилотов и инженерно-технического персонала за раз.

Кроме того, ВСУ не могут позволить себе расставаться с большим количеством опытных пилотов на длительный срок, пояснил WP представитель украинского Минобороны. По данным газеты, к концу лета программу обучения завершат только шесть украинских пилотов.

Обучение проходит в основном в Дании, США и Румынии. Как утверждает Neue Zürcher Zeitung, часть предназначенного для Украины парка истребителей останется в Румынии на постоянной основе в качестве резерва.

Какие задачи будут выполнять F-16

Украина получила слишком мало самолетов и они уязвимы перед российской ПВО, поэтому, скорее всего, первые партии F-16 будут использоваться для сбивания воздушных целей, считает WP.

До сих пор западные страны, пообещавшие Украине F-16, не раскрывали, поставлены ли ограничения на их использование. По словам источников WP, пока истребители, как ожидается, будут летать на «осторожном расстоянии» от фронта.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в недавнем интервью The Guardian, что F-16 будут летать на расстоянии не ближе 40 км от фронта. Таким образом, они вряд ли будут использоваться для ударов по России, предполагает WP.

Как пишет Telegraph, пригодные к полетам F-16 будут оснащены радарами от производителя Lockheed Martin и современным американским вооружением, включая противорадиолокационные ракеты, бомбы с лазерным наведением и ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности.

По словам источников The Wall Street Journal (WSJ), США согласились вооружить поставляемые Украине истребители ракетами класса «воздух — воздух» AMRAAM, «воздух — земля» AGM-88 HARM, ракетами класса «воздух — воздух» малой дальности AIM-9X и комплектами высокоточного наведения для бомб Joint Direct Attack Munition.

Изменят ли F-16 ситуацию на фронте

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал поставки F-16 темой, где уместен «туман войны». По его словам, украинские власти официально не будут комментировать эту информацию, поскольку для ВСУ «это фактор существенного выживания».

«Точно говорить о том, есть [F-16] или у нас их нет, ― в наше время это не нужно», ― сказал Подоляк в эфире телемарафона.

Прибытие первых F-16 на Украину косвенно подтвердил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. «F-16 на Украине. Еще одна невозможная вещь оказалась вполне возможной», — написал он в соцсети Х.

В Белом доме уклонились от прямого ответа на вопрос о получении Украиной американских истребителей. «Процесс предоставления Украине истребителей F-16 продолжается. Мы говорили, что они будут введены в эксплуатацию к концу лета. У нас нет причин сомневаться в этом», — сказал на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

В Кремле выразили уверенность в том, что получение F-16 не станет «волшебной таблеткой» или панацеей для Украины.

«Появятся эти самолеты, постепенно их количество будет уменьшаться, они будут сбиваться, уничтожаться. Но значимо повлиять на динамику развития событий на фронте эти поставки не смогут», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Военный аналитик Владимир Прохватилов заявил Инфо24, что главными средствами борьбы с F-16 для российских войск станут системы ПВО и истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31.

«Как только наши радары зафиксируют F-16, за ними начнется настоящая охота. Я считаю, что наиболее продуктивно было бы применять именно МиГ-31», — рассуждает Прохватилов.

Протяженность линии фронта очень большая, поэтому полученные Украиной самолеты не создадут для нее превосходства в воздухе, отметил в разговоре с «Лентой.ру» доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.

«Они позволят Украине наносить удары по скоплению наших войск, но ситуацию они не изменят. Как было у нас превосходство в воздухе, так оно и останется», — считает военный эксперт.

У России есть истребители Су-30 и Су-35, а также ракетные комплексы С-300, С-400 и С-500 для противодействия F-16, сообщил изданию военный эксперт и волонтер Алексей Живов. Он предположил, что ВСУ будут «прятать» полученные самолеты на западной границе Украины, военных аэродромах у границы с НАТО, в Польше и Румынии.

В начале июня российская компания «Форэс» объявила вознаграждение в 15 млн рублей за первый сбитый F-16.