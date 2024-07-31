Украина получила от стран НАТО первую партию истребителей F-16, сообщает Bloomberg. По словам источников агентства, крайним сроком для передачи истребителей был установлен конец текущего месяца, эти временные рамки удалось соблюсти.

Как рассказали неназванные собеседники агентства, количество самолетов «невелико» (точные цифры не приводятся).

Источники Bloomberg добавили, что неясно, смогут ли украинские пилоты, прошедшие подготовку у западных союзников, сразу же начать использовать F-16. Не исключено, что для этого понадобится определенное время.

Ожидается, что со временем американские истребители должны помочь Киеву «подорвать превосходство России в воздухе», которое позволило российской стороне разрушить украинскую энергетическую инфраструктуру, пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, на передачу Украине F-16 ушло более года. Президент США Джо Байден отказался от возражений против отправки истребителей в мае прошлого года после неоднократных просьб стран-членов НАТО и украинского президента Владимира Зеленского.

На этом фоне возникли дискуссии о том, способны ли F-16 дать Украине какое-либо решающее преимущество. В мае прошлого года пилоты с опытом управления этими истребителями выразили мнение, что отправка Киеву F-16 не станет поворотным моментом в военном конфликте, как об этом говорят на Украине.

Пресс-секретарь Минобороны Украины Диана Давитян не стала давать агентству комментариев. В Минобороны США и американском Совете нацбезопасности от комментариев также отказались.

F-16 поставляют Украине Дания и Нидерланды, соответствующие обязательства взяли на себя также Бельгия и Норвегия, напоминает Bloomberg. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан говорил, что эти истребители, как ожидается, в краткосрочной перспективе защитят войска на передовой, а «в будущем» помогут Киеву вернуть потерянные территории.

О том, что Дания и Нидерланды уже начали передачу истребителей F-16 Украине, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил на саммите НАТО в Вашингтоне (проходил с 9 по 11 июля). Блинкен отмечал, что эти самолеты появятся в украинском небе уже этим летом.

Президент России Владимир Путин ранее говорил, что поставляемые Украине F-16 «будут гореть». Глава МИД Сергей Лавров год назад предупреждал, что Москва расценит факт появления у Киева американских истребителей как угрозу в ядерной сфере со стороны Запада.

За первый сбитый истребитель F-15 или F-16 в России объявлено вознаграждение в размере 15 млн рублей. Такую сумму пообещала выплатить военным уральская компания «Форэс», которая выпускает керамические расклиниватели нефтяных скважин.