Уральская компания «Форэс» выплатит 15 млн рублей российским военнослужащим, которые собьют первый американский истребитель F-15 или F-16. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора компании Илья Потанин на церемонии награждения военных за уничтожение западных танков на Авдеевском направлении.

«Форэс» выпускает керамические расклиниватели нефтяных скважин — пропанты, к началу 2019 года объем производства составлял 100 тыс. тонн пропантов в месяц.

По словам Потанина, компания решила выплачивать вознаграждения за уничтожение танков Abrams и Leopard 2, как только западные страны объявили о намерении поставлять их Украине. Во вторник, 16 июля, была произведена уже седьмая выплата военным, добавил он.

«Получилось порядка 17 “Абрамсов” и “Леопардов”, то есть условно за каждую единицу по 500 тыс. рублей. Поощрение будет и за уничтожение боевых самолетов F-15 и F-16. <…> За уничтожение первого вознаграждение составит 15 млн рублей», — пообещал топ-менеджер компании.

Заместитель командующего группировки войск «Центр» по военно-политической работе Кирилл Кулаков, который присутствовал на мероприятии, поблагодарил компанию «Форэс» за вознаграждения, а военнослужащих — за выполнение боевых задач, сообщили в Минобороны.

В июне вознаграждение в размере 15 млн рублей за первый сбитый F-16 уже обещал гендиректор компании «Форэс» Сергей Шмотьев. Он напоминал, что за первый подбитый западный танк компания заплатила 5 млн рублей, а за все последующие — по 500 тыс. рублей.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне заявил, что Дания и Нидерланды уже начали передачу истребителей F-16 Украине. По его словам, эти самолеты появятся в украинском небе уже этим летом.

Президент России Владимир Путин ранее говорил, что поставляемые Украине F-16 «будут гореть». Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что Москва расценит факт появления у Киева американских истребителей как угрозу в ядерной сфере со стороны Запада.