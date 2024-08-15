Беларусь решится нажать «на красную кнопку» и применить ядерное оружие только в случае, если западные войска решатся пересечь государственную границу республики. Об этом в интервью для телеканала «Россия» заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Чтобы не допустить ядерного конфликта, глава государства призвал начать переговоры по Украине и «закончить эту драчку».

Во время беседы с Лукашенко журналист ВГТРК Евгений Попов спросил президента о том, готов ли он нажать на «красную кнопку». В ответ на это глава государства заявил, что «по периметру Беларуси и России уже понажимали красные эти кнопки» и теперь «осталось только «самую красную» нажать».

«Когда здесь (на территории Беларуси. — Прим. RTVI) появилось тактическое ядерное оружие, я им (властям Запада. — Прим. RTVI) прямо сказал (хоть они там и говорят: дурной, применит оружие): «Мы не собираемся никакого оружия применять, пока вы не наступите на нашу государственную границу. Она же — граница нашего Союзного государства», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что в случае военной угрозы Москва по заключенному с Минском соглашению введет свои войска на территорию Союзного государства, чтобы оказать поддержку. Лукашенко подчеркнул, что для России и Беларуси это будет «общая война против этих зверей».

«Если они хотят, чтобы этого не было, давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна. Она нужна им. Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрытые, где они в открытую говорят — высокопоставленные люди. Дословно: «Пусть бьют друг друга — украинцы, русские — пускай в этом котле все подохнут», — заявил белорусский президент.

По словам главы республики, некоторые «высокопоставленные американские лица» хотят, чтобы братские народы «друг друга уничтожили».

Лукашенко отметил, что в отношениях России и Беларуси не всегда все было гладко, а у лидеров государств возникали серьезные разногласия. По словам белорусского лидера, в один из кризисных моментов он сказал своему российскому коллеге Владимиру Путину, что придут времена, когда придется стоять «спиной к спине и отстреливаться вдвоем». По мнению Лукашенко, сейчас наступила такая ситуация.

«Тогда я сказал, что мы не позволим русским в спину стрелять… Иногда спиной, иногда друг на друга глядя, и сражаемся против этих циников», — добавил он.

Усиление напряженности на белорусской границе

10 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусская ПВО уничтожила над территорией республики несколько воздушных целей, летевших из Украины. Министр обороны республики Виктор Хренин уточнил, что это были беспилотники.

На фоне этого инцидента силы ВВС и войск ПВО в Беларуси перевели в повышенную готовность. Кроме того, Лукашенко заявил, что «любые провокации» Киева не останутся без ответа, и поручил усилить группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях (расположены вблизи границы с Сумской областью Украины и Брянской областью России). Хренин сообщил, что в эти районы будут переброшены войска, реактивные системы «Полонез» и комплексы «Искандер».

Кроме того, МИД Беларуси осудил действия украинских войск, вторгшихся в начале августа на территорию Курской области, заявив, что подобные действия отдаляют перспективы возобновления переговоров и прекращения военного конфликта.

13 августа Минск направил обращение председателю Совета Безопасности ООН, в котором заявил о «необходимости прекращения Украиной провокационных действий, несущих угрозу втягивания Беларуси в вооруженный конфликт и его распространения на другие страны региона».

Украинская сторона, в свою очередь, расценила отправку белорусских войск к границе как попытку помочь Москве. Глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко выразил мнение, что решение Минска призвано отвлечь ВСУ на это направление.