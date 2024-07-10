Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин предполагают, что новые мирные переговоры между Москвой и Киевом состоятся до конца 2024 года, пишет испанская газета El Pais со ссылкой на конфиденциальные доклады премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Венгерский премьер составил их по итогам встреч с российским и китайским лидерами.

Как отмечает El País, Евросоюз «с беспокойством и негативом» отреагировал на июльские визиты Орбана в Россию и Китай, в связи с чем ему пришлось направить доклады главе Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам стран ЕС. В них, по информации издания, венгерский премьер утверждает, что Евросоюз должен запустить мирную инициативу, не дожидаясь США, поскольку следующие два месяца в зоне военного конфликта на Украине будут «более драматичными, чем когда-либо».

«Основываясь на моих беседах, я считаю, что сейчас больше шансов, что все возможные предложения по прекращению огня и дорожной карте для мирных переговоров будут восприняты положительно», — приводит El Pais его рассуждения в конфиденциальном докладе по итогам визита в Москву.

В своем письме Орбан выражает мнение, что политическое лидерство США ограничено из-за продолжающейся избирательной кампании в преддверии президентских выборов. «Поэтому мы не можем ожидать, что в ближайшие месяцы они выступят с каким-либо подобным предложением», — пишет он.

Как пишет El Pais, рассказывая о своем визите в Пекин, Орбан заявляет, что обсудил с лидером КНР «давление», с которым после президентских выборов в США в ноябре может столкнуться избранный глава государства. По его словам, в этих условиях от нового американского президента будут требовать «быстрого достижения политического результата еще до вступления в должность».

Орбан сказал Си Цзиньпину, что «прекращение огня, предшествующее мирным переговорам, а также быстрые и интенсивные мирные переговоры могут быть в интересах новой администрации» США, пишет испанская газета. По словам главы венгерского правительства, китайский лидер «не стал комментировать возможность такого сценария».

Кроме того, Орбан призвал лидеров ЕС начать вести диалог с председателем КНР, который, по утверждению премьера Венгрии, видит себя как «честного посредника».

«Председатель Си видит политику Китая как политику мира, в то время как политика США и Европы — это политика войны, в которой Европа автоматически следует американской линии», — заявил венгерский премьер в своем отчете о визите в Пекин.

Визиты Орбана в Киев, Москву и Пекин

2 июля Орбан приехал с необъявленным визитом в Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. На встрече с украинским лидером он обсудил способы урегулирования российско-украинского конфликта. Орбан, в частности, призвал Зеленского принять решение о прекращении огня.

Украина отказалась от инициативы венгерского премьера. Заместитель главы офиса украинского президента Игорь Жовква пояснил, что позиция Киева заключается в урегулировании конфликта путем «мирных саммитов», первый из которых прошел в июне в Швейцарии.

5 июля Виктор Орбан прибыл в Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. По итогам переговоров глава венгерского правительства рассказал, что предложил главе государства подумать о возможности установить кратковременный режим прекращения огня. По словам премьера, российский президент заявил, что «настроен неоптимистично» по этому вопросу.

Сам Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Орбаном заявил, что Москва выступает за полное завершение боевых действий на озвученных в июне условиях, в числе которых «полный вывод украинских войск из Донбасса и Новороссии».

8 июля Виктор Орбан прилетел в Китай, где провел переговоры с Си Цзиньпином. Во время встречи лидер КНР призвал международное сообщество создать условия для возобновления диалога между Россией и Украиной. По его словам, скорейшее прекращение огня возможно в случае, если крупные державы проявят «положительную энергию вместо отрицательной».

После переговоров с Си Орбан направился в Вашингтон на саммит НАТО. В американской столице он встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.