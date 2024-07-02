Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан впервые за почти 10 лет посетил Киев. Глава венгерского правительства предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому рассмотреть возможность прекращения огня для ускорения переговорного процесса с Россией, сообщает Reuters.

Прекращение огня и переговоры с Россией

Венгрия высоко ценит инициативы Зеленского, направленные на достижение мира, но их реализация «требует много времени» из-за «правил международной дипломатии», сказал Орбан.

«Война, в которой вы сейчас живете, очень интенсивно влияет и на безопасность Европы. <…> Я попросил Зеленского подумать о том, нельзя ли сделать иначе: сперва прекратить огонь, а потом вести переговоры о мире. Потому что прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров», — заявил венгерский премьер на пресс-конференции, передает «Интерфакс-Украина».

Орбан не стал раскрывать ответ, который получил от Зеленского, однако поблагодарил его за «откровенное мнение по этому вопросу», а также пообещал передать мнение Киева по этому вопросу лидерам других стран Евросоюза. Украинский президент публично не отреагировал на заявление венгерского премьера.

Зеленский, в свою очередь, поблагодарил венгерского коллегу за визит, который глава государства назвал «четким свидетельством наших общих европейских приоритетов, того как важно вернуть Украине и всей Европе мир».

По словам украинского лидера, Венгрия поддержала мирные инициативы Киева, озвученные на июньском «саммите мира» в Швейцарии. Зеленский заявил о намерении провести второй саммит до конца 2024 года и выразил надежду на участие Будапешта в его организации.

Проблемы в отношениях Украины и Венгрии

Орбан отметил, что между Будапештом и Киевом есть много вопросов, которые необходимо уладить. В частности, он заявил о готовящемся договоре, который будет регулировать двусторонние отношения Венгрии и Украины.

«Мы хотим наладить отношения между нашими странами, мы хотим подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной, подобное тем соглашениям, которые у нас действуют с другими соседями Венгрии», — рассказал венгерский премьер.

Как отметил Зеленский, итоги встречи с Орбаном могут в будущем послужить основой для заключения такого соглашения. Как полагает украинский лидер, документ будет основан на «зеркальном подходе в отношениях между странами».

Среди прочего, Орбан заявил, что Будапешт готов поддержать модернизацию экономики Украины и намерен помогать Киеву в период председательства Венгрии в Совете ЕС, которое началось 1 июля. В частности, венгерский премьер поддержал предложение Зеленского открыть в Венгрии украинскую школу для детей беженцев.

«Финансирование этой школы венгерское государство возьмет на себя. Будет открыто столько украинских школ, сколько будет нужно. Для нас важно, чтобы украинцы чувствовали себя в Венгрии как дома», — заявил Орбан.

Среди тем, которые поднимались во время переговоров, Зеленский также назвал торговлю, трансграничное сотрудничество, инфраструктуру, энергетические вопросы, гуманитарную сферу и «всё, что касается жизни наших людей и в Украине, и в Венгрии».

Говоря об итогах переговоров, Орбан сказал, что видит «хорошие шансы» для решения вопроса о венгерском нацменьшинстве, проживающем на Украине.

Что предшествовало встрече Орбана и Зеленского

Визит Орбана на Украину состоялся вскоре после выборов в Европарламент, где партия венгерского премьера «Фидес ― Венгерский гражданский союз» продемонстрировала самый слабый результат за всю историю своего участия в евровыборах, набрав около 44% голосов против 29% у оппозиции.

По данным Financial Times, визиту венгерского премьера предшествовали продолжительные переговоры, касавшиеся прав венгерского меньшинства на западной Украине, где по данным Будапешта проживают 150 тыс. венгров.

Ранее Венгрия многократно свернуть военную поддержку, которую оказывают Украине европейские страны, а также блокировала возможность предоставления Киеву денежной помощи.