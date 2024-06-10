Партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «Фидес ― Венгерский гражданский союз» одержала победу на выборах в Европарламент (ЕП), но показала худший результат за всю историю своего участия в евровыборах. Это следует из предварительного подсчета голосов, опубликованных Национальной избирательной комиссией республики.

По результатам обработки 99,98% бюллетеней «Фидес» вместе со своим партнером по коалиции ― «Христианско-демократической народной партией» ― набирает 44,62% голосов.

Оппозиционная центристская партия «Уважение и свобода» (TISZA) набирает 29,69% голосов. Вице-президент партии Петер Мадьяр, возглавляющий список от TISZA на выборах в Европарламент, ранее был членом «Фидес».

Блок леволиберальных партий (Венгерская социалистическая партия, «Демократическая коалиция» и партия зеленых «Диалог за Венгрию») получает 8,1% голосов избирателей, ультраправая партия «Наша родина» ― 6,76%. Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер и не проходят в Европарламент.

До выборов у «Фидес» было 13 мест в парламенте, теперь правящая партия и ее партнеры могут рассчитывать на 11. «Уважение и свобода» получает семь мандатов. Блок из трех партий и «Наша родина» получают два и одно место соответственно.

За последние 20 лет партия Орбана лишь однажды набрала менее 50% голосов, отмечает Telex. В 2004 году, на первых выборах в Европарламент с участием венгерских партий после вступления республики в Евросоюз, «Фидес» получила 47,4%. На предыдущих выборах в Европарламент в 2019 году правящая партия Венгрии набрала 52,56% голосов.

Партия TISZA, в свою очередь, добилась лучшего результата, чем любая другая оппозиционная партия за последние 14 лет. А партия «Наша родина» впервые в своей истории дошла до Европарламента, добавляет Telex.

Орбан, который возглавляет правительство Венгрии 18 лет, назвал результаты правящей партии победой. Он также отметил рекордную явку в Венгрии, которая впервые превысила 57%.

«Сегодня мы победили старую оппозицию, новую оппозицию, и как бы оппозиция ни называлась в следующий раз, мы будем побеждать ее снова и снова», — приводит слова Орбана Associated Press (AP).

Мадьяр назвал результаты выборов для «Фидес» политическим провалом, «Ватерлоо для фабрики власти Орбана» и «началом конца». «Сегодня каждому венгру стало ясно, что в Венгрии больше не нужно бояться, потому что нас не сто, не тысяча, а несколько миллионов», — заявил он.