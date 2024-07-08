В Пекине прошла встреча председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пишет «Синьхуа». О чем они говорили, пока не сообщается.

В Китай Орбан прибыл утром в понедельник, 8 июля. По словам его пресс-секретаря Берталана Хаваши, премьер Венгрии посетил КНР с «миссией мира».

Сам Орбан соцсети X опубликовал фото из аэропорта. «Миссия мира 3.0. Пекин», — написал он.

5 июля глава кабмина Венгрии приезжал в Москву, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. До этого, 2 июля, Орбан впервые с начала военных действий на Украине посетил Киев, где встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

6 июля, премьер Венгрии прибыл в Азербайджан и принял участие в неформальном саммите Организации тюркских государств, который проводился в Карабахе.

Руководство ЕС критиковало действия Орбана По словам главы евродипломатии Жозепа Боррела, у Венгрии нет полномочий представлять Евросоюз в Организации тюркских государств. Говоря о визите Орбана в Москву, он подчеркнул, что премьер Венгрии совершил эту поездку «исключительно в рамках двусторонних отношений», тогда как Евросоюз по-прежнему исключает официальные контакты с президентом России.