Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с неанонсированным визитом в Москву, где планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным пути урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря премьера Берталана Лаваши.

Самолет венгерского премьера приземлился днем 5 июля во Внуково, передает РБК.

О возможной поездке Орбана в Москву 4 июля сообщали венгерские журналисты и европейские СМИ со ссылкой на источники. В частности, Financial Times (FT) писала, что премьер Венгрии намерен выступить в качестве посредника между Россией и Украиной.

«Думаю, его стратегия состоит в том, чтобы послушать обе стороны», — предположил один из источников FT.

Венгерский премьер-министр не комментировал эту информацию. В Кремле также оставили эту тему без комментариев. Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков отмечал, что у Путина на 5 июля запланирован «насыщенный график», о котором Кремль будет информировать.

В Евросоюзе на сообщения о визите Орбана в Москву отреагировали негативно. Глава Совета ЕС Шарль Мишель отметил, что у Венгрии нет мандата на взаимодействие с Россией от имени объединения.«Никакие переговоры об Украине не могут проходить без Украины», — заявил он.

«Премьер-министр Орбан не получал мандата от Совета ЕС на визит в Москву. Позиция ЕС по поводу [конфликта в Украине] отражена во многих заключениях Европейского совета. Эта позиция исключает официальные контакты между ЕС и президентом Путиным», — подчеркнул Боррель.

Ранее, 2 июля, Орбан приехал в Киев впервые с начала украинского конфликта. The Guardian писал, что, по мнению критиков, венгерский премьер использует свою поездку на Украину для продвижения российской позиции по конфликту на Украине. Ранее Венгрия многократно пыталась свернуть военную поддержку, которую оказывают Украине европейские страны, а также блокировала возможность предоставления Киеву денежной помощи.

В Киеве Орбан встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили двусторонние отношения, а также способы урегулирования российско-украинского конфликта. Орбан предложил Зеленскому рассмотреть возможность прекращения огня до начала проведения переговоров о мире. Однако Украина отказалась от этой инициативы.