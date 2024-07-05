Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не стал комментировать сообщения в соцсетях и СМИ о том, что он якобы намерен отправиться в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Следующий шаг — это следующий шаг. О них можно будет говорить только после того, как они последуют», — сказал Орбан в эфире радио Kossuth на вопрос о своих дальнейших действиях после визита в Киев (цитата по 24.hu).

Сообщения о возможном визите в Москву венгерский премьер оставил без комментариев.

Орбан отметил, что во время своей поездки в Киев 2 июля он не вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским от имени Евросоюза, в Совете которого с 1 июля председательствует Венгрия. По словам премьера, председательство в ЕС не дает его стране такого мандата, однако подобные встречи могут побудить стороны к началу мирных переговоров.

«Трудно оценить влияние такой встречи. Венгрия должна знать свое место и свой вес. Диалога сегодня нет, и без него трудно двигаться в направлении мира», — сказал Орбан, отметив, что организацией переговоров между Россией и Украиной будут заниматься крупные державы.

О возможной поездке Орбана в Москву 4 июля сообщили венгерские журналисты и европейские СМИ со ссылкой на источники. Ни в Будапеште, ни в Москве официально не подтверждали эту информацию.

Венгерский журналист Саболч Паньи со ссылкой на «источники среди официальных лиц Западной, Центральной и Восточной Европы» написал в соцсети X, что Орбан планирует посетить Москву в пятницу, 5 июля. По его словам, в поездке премьера будет сопровождать министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

О планах Орбана приехать в российскую столицу также сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на одного венгерского и двух европейских чиновников. По информации издания, премьер Венгрии намерен выступить в качестве посредника между Россией и Украиной. «Думаю, его стратегия состоит в том, чтобы послушать обе стороны», — сказал FT один из источников.

Пресс-служба венгерского премьера не подтвердила и не опровергла информацию о готовящемся визите Орбана в Москву, пишет ТАСС. В Кремле сообщения на эту тему оставили без комментариев. «Мне вам нечего сказать», — сказал пресс-секретарь России Дмитрий Песков. Он отметил, что на 5 июля у Путина запланирован «насыщенный график», о котором Кремль будет информировать.

В Евросоюзе негативно отреагировали на сообщения о возможном визите Орбана в Москву. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что у Венгрии нет полномочий вести переговоры с Россией от имени ЕС. «Никакие переговоры об Украине не могут проходить без Украины», — подчеркнул он.

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск написал в соцсети X:

«Ведь слухи о вашем, Виктор Орбан, визите в Москву не могут быть правдой? Или могут?»