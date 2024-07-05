Венгерский премьер-министр Виктор Орбан планирует посетить Москву через несколько дней после прошедшей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом написал в социальной сети X (ранее — Twitter) журналист VSquare и Direkt36 Саболч Паньи.

«Ожидается, что завтра Виктор Орбан отправится в Москву, через несколько дней после того, как он совершил неожиданный визит в Киев во вторник, рассказали мне независимо друг от друга многочисленные источники среди официальных лиц Западной, Центральной и Восточной Европы», — написал Пани.

Он добавил, что Орбана будет сопровождать министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, которого Пани назвал «приятелем Лаврова».

Последняя на текущий момент встреча премьер-министра Венгрии и президента России Владимира Путина состоялась в октябре 2023 года в рамках форума “Один пояс, один путь” в Пекине.

В этот раз Орбан посетит Россию в качестве главы страны-председателя Совета ЕС, которой Венгрия стала в начале июля.

Пресс-служба венгерского премьера не стала подтверждать или опровергать информацию о визите Орбана, запланированном на 5 июля, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь правительства страны Берталану Хаваши оставил запрос агентства по этой теме без ответа. Сотрудники посольства России в Будапеште также отказались комментировать публикации на эту тему.

В Кремле также не стали давать оценку заявлению Пани.

«Мне вам нечего сказать», — сказал пресс-секретарь России Дмитрий Песков.

Глава Евросовета Шарль Мишель выступил с критикой возможной поездки Орбана в Москву в своем аккаунте X.

Он отметил, что председательство Венгрии в Совете ЕС в очередном порядке не дает мандат на контакты с Россией от лица стран Евросоюза. Мишель также подчеркнул, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине «не могут проходить без участия Киева».

В ходе своего визита в Киев, Орбан изложил свое видение урегулирование российско-украинского конфликта во время встречи с Владимиром Зеленским. Позднее заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Украина не примет предложение Орбана по прекращению огня до начала мирных переговоров.