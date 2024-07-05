В пятницу, 5 июля, в Москве прошли переговоры премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина. Целью приезда в российскую столицу венгерский премьер назвал продолжение своей «мирной миссии», первой частью которой была его поездка в Киев. Как Орбан и Путин оценивают перспективы мира на Украине и почему приезд венгерского премьера в Россию вызвал скандал в Европе — в обзоре RTVI.

В Кремле заявили, что неанонсированный визит Орбана в Москву состоялся по инициативе венгерской стороны, а предложение о его проведении поступило «буквально позавчера». С российской стороны в переговорах приняли участие глава МИД Сергей Лавров, а также помощники президента России Юрий Ушаков и Владимир Мединский, с венгерской стороны — глава МИД Петер Сийярто. Орбан нанес визит в Москву вслед за поездкой в Киев, прошедшей 2 июля. На переговорах с Зеленским премьер Венгрии призвал прекратить огонь с целью ускорить начало мирных переговоров, однако Киев отверг это предложение. По словам Ушакова, Орбан не передавал Путину какие-либо послания от украинского лидера.

«Не просто перемирие»

На пресс-конференции по итогам переговоров Путин сказал, что обсудил с венгерским премьером «пути урегулирования» военного конфликта России и Украины, а также «возможные принципы будущей архитектуры безопасности в Европе». По словам главы государства, Орбан «излагал в целом известную нам западную точку зрения», а Москва восприняла его визит как попытку «восстановить диалог и придать ему дополнительный импульс».

Основную часть своей речи Путин посвятил теме урегулирования российско-украинского конфликта. В частности, он напомнил о предложении Орбана для президента Украины Владимира Зеленского по прекращению огня с целью начала мирных переговоров. Российский лидер выразил мнение, что украинская сторона не заинтересована в урегулировании конфликта дипломатическим путем и не готова отказаться от идеи «ведения войны до победного конца».

По словам Путина, Киев не допускает прекращение боевых действий, поскольку в этом случае «исчезает предлог для продления военного положения» и возникает необходимость провести на Украине президентские выборы.

«Но шансы победить на них для утративших рейтинги и легитимность украинских правителей близки к нулю», — уверен российский президент.

20 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Из-за военного положения президентские выборы в стране, которые должны были состояться в марте, не проводились. В мае Путин заявил, что легитимность Зеленского на посту украинского президента закончилась. Позже он сказал, что единственной легитимной властью на Украине остается парламент и спикер Верховной Рады.

Путин напомнил об озвученных им в июне условиях для урегулирования конфликта. Речь идет о полном выводе украинских войск ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признании этих регионов, а также Крыма и Севастополя в качестве российских на уровне международных договоров, отказе Украины от вступления в НАТО и снятии антироссийских санкций.

Как отметил Путин, эти и другие условия урегулирования конфликта — предмет для подробного рассмотрения в рамках «возможной совместной работы». В то же время Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта, заверил глава государства. Он заявил об уверенности в том, что российская мирная инициатива позволила бы прекратить боевые действия и начать переговоры.

«Причем это должно быть не просто перемирие или временная приостановка огня, не какая-то пауза, которую киевский режим мог использовать, чтобы восстановить потери, перегруппироваться и перевооружиться», — отметил Путин.

Подводя итог прошедшим переговорам, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва высоко оценивает «твердую, понятную и последовательную» линию Орбана, направленную на сопоставление позиций Киева и Москвы.

«Европе нужен мир»

Орбан поблагодарил Путина за прием в «непростое» для России время и назвал свой визит в Москву особенным. Он предположил, что Венгрия может стать единственной европейской страной, которая сможет вести диалог и с Россией, и с Украиной.

Как отметил Орбан, его встреча с Путиным проводится «во время войны», в «тени» которой последние два с половиной года существует Европа. Продолжающиеся боевые действия вызывают «огромные сложности», поэтому сейчас европейскому континенту «очень нужен мир», добавил он.

«Для Европы мир — это самое важное. Главной задачей на предстоящие полгода нашего европредседательства мы считаем борьбу за мир <…> Мы не можем чувствовать себя в безопасности, мы видим картины разрушений и страданий. Эта война начала уже оказывать влияние на экономический рост и нашу конкурентоспособность», — сказал венгерский премьер, отметив, что мира не удастся достичь без дипломатии и каналов связи.

Он выразил убеждение, что мира в Европе не удастся достичь без дипломатии и каналов связи. «Мир не наступит сам по себе, ради него нужно работать», — заявил глава венгерского правительства.

По словам Орбана, во время разговора с Путиным он хотел узнать у российского президента «самый короткий путь» к окончанию военных действий. Венгерский премьер обозначил «три важных вопроса», которые он задал главе государства.

«Я хотел услышать и услышал мнение господина президента по трем важным вопросам: что он думает об имеющихся на данный момент мирных инициативах, что он думает также о прекращении огня и мирных переговорах, в какой последовательности их можно провести, и третье, что меня интересовало, это видение Европы после войны», — рассказал он.

По итогам переговоров Орбан признал, что позиции Москвы и Киева «очень далеки друг от друга» и что «нужно совершить очень много шагов, чтобы приблизиться к завершению войны». Венгрия установила контакты со сторонами и будет продолжать работу, направленную на достижение мира, добавил он.

Во время пресс-конференции журналист спросил у Орбана, что Зеленский ответил на его предложение о прекращении огня.

«Я рассказал это президенту Российской Федерации», — ответил премьер.

После этого журналист попросил Путина рассказать о содержании этого диалога, на что получил отказ.

Почему визит Орбана в Москву вызвал скандал в Европе

Орбан — один из немногих лидеров страны-члена ЕС, который лично встречался с Путиным после начала военной операции на Украине.

Визит венгерского премьера в Москву вызвал негативную реакцию со стороны официальных лиц Евросоюза. В Брюсселе подчеркнули, что, несмотря на статус временного председателя Совета ЕС, Венгрия не представляет в России европейские власти «ни в какой форме». В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Будапешт не выступает в российской столице в качестве представителя альянса.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что визит Орбана в Москву связан «исключительно с двусторонними отношениями между Венгрией и Россией». По словам дипломата, венгерский премьер не получал мандата на переговоры с российской стороной от имени Евросоюза, а позиция ЕС по конфликту Москвы и Киева «исключает официальные контакты между ЕС и президентом Путиным».

«Никакие переговоры об Украине не могут состояться без Украины», — написал председатель Совета ЕС Шарль Мишель в соцсети X.

На отсутствие мандата на ведение переговоров с Россией от имени Евросоюза указал и сам Орбан по пути в Москву. «Я бы никогда не стал притворяться. Но я могу изучить ситуацию», — заявил он.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в X, что «уступки не остановят Путина». «Только единство и решительность проложат путь к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру на Украине», — говорится в ее сообщении.

Канцлер Германии Олаф Шольц посвятил визиту Орбана в Москву отдельный пост в соцсети X, написав, что венгерский премьер «едет к Путину в качестве премьер-министра» своей страны, а не представителя ЕС. Глава немецкого правительства добавил, что Евросоюз осуждает российскую военную операцию, а Украину «может рассчитывать на нашу поддержку».

Украинский МИД также отреагировал на приезд Орбана в в Москву. В заявлении украинского внешнеполитического ведомства говорится, что венгерский премьер нанес визит в Россию «без согласования или координации с Украиной».

«Для нашего государства принцип „никаких договоренностей об Украине без Украины“ остается незыблемым», — заявили в министерстве.

Дипломат ЕС на условиях анонимности в разговоре с Financial Times сказал, что «такой встречей венгерское председательство заканчивается, так и не начавшись» и что «скептицизм государств-членов ЕС, к сожалению, был оправдан».