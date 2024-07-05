Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву не был согласован с украинской стороной, говорится в заявлении на сайте Министерства иностранных дел Украины от 5 июля.

«Решение осуществить эту поездку принято венгерской стороной без согласования или координации с Украиной. Напоминаем, что для нашего государства принцип «никаких договоренностей об Украине без Украины» остается незыблемым и призываем все государства неукоснительно соблюдать его», — заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве назвали «формулу мира» Киева единственным реалистичным путем урегулирования военного конфликта России и Украины.

«Как показал первый глобальный саммит мира в Швейцарии, участие в котором приняла также Венгрия, более ста государств и международных организаций разделяют видение мира, основанное на уважении территориальной целостности Украины и устава ООН», — отметили в МИД.

«Украина остается конструктивно настроенной на дальнейшую работу по развитию двустороннего сотрудничества и европейской интеграции по результатам визита премьер-министра Венгрии в Киев», — заключили в ведомстве.

Орбан прибыл в Москву в пятницу, 5 июля. Венгерский премьер провел трехчасовые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили в том числе тему урегулирования российско-украинского конфликта.

Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что венгерский премьер не передавал Путину каких-либо сообщений от президента Украины Владимира Зеленского. С ним Орбан встретился в Киеве 2 июля.

Власти Евросоюза негативно отреагировали на поездку венгерского премьера в Москву, отметив, что у Венгрии, которая с 1 июля председательствует в Совете ЕС, нет мандата на взаимодействие с Россией от имени объединения.