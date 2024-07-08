Лидер КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном призвал международное сообщество создать условия для возобновления диалога между Россией и Украиной. По его словам, скорейшее прекращение огня возможно в случае, если крупные державы проявят «положительную энергию вместо отрицательной».

Лидер КНР выступил за соблюдение следующих трех принципов:

театр военных действий не должен расширяться;

военные действия не должны переходить на более высокую ступень эскалации;

стороны не должны подливать масла в огонь.

«Международное сообщество должно создать условия и оказать помощь обеим сторонам для возобновления прямого диалога и переговоров», — сказал Си Цзиньпин.

Он добавил, что прекращение огня станет возможным, когда «все крупные державы проявят положительную энергию вместо отрицательной». Лидер КНР отметил, что Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию конфликта, и что принципы Пекина и Будапешта в подходе к разрешению украинского кризиса совпадают.

В свою очередь, Орбан назвал Китай «ключевой державой в создании условий для мира в российско-украинском конфликте». По его словам, именно это стало причиной для его встречи с Си Цзиньпином спустя всего два месяца после визита лидера КНР в Будапешт.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Пекин в понедельник, 8 июля. На прошлой неделе он посетил сначала Киев, а потом Москву, где провел переговоры с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

В ходе визита в Киев Орбан предложил Зеленскому рассмотреть возможность прекращения огня для ускорения переговорного процесса с Россией. Зеленский впоследствии заявил в интервью Bloomberg, что прекращение огня без четкого плана того, что за ним последует, будет означать не окончание конфликта, а его замораживание.

По итогам переговоров в Москве Орбан признавал, что позиции России и Украины «очень далеки друг от друга» и что потребуется «очень много шагов», чтобы приблизиться к завершению конфликта.

В ЕС в связи с визитом Орбана в Москву дистанцировались от венгерского премьера, заявив, что он совершил эту поездку «исключительно в рамках двусторонних отношений». По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, Евросоюз исключает официальные контакты с Путиным.

Орбан отмечал, что с 8 июля намерен продолжить усилия по урегулированию ситуации на Украине. В интервью изданию Die Weltwoche он анонсировал новые «неожиданные» встречи, которые состоятся в ближайшие дни. В день прибытия в КНР он опубликовал в соцсети X фото из аэропорта, написав: «Миссия мира 3.0. Пекин».

После переговоров с лидером КНР Орбан направился в Вашингтон, о чем он сообщил в инстаграме*. Поиск мирного выхода из украинского конфликта венгерский премьер называл своей «христианской обязанностью».

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