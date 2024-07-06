Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал «неожиданные» встречи, которые пройдут на следующей неделе. Соответствующее заявление он сделал в интервью швейцарской газете Die Weltwoche. В первую неделю июля глава венгерского правительства посетил Киев и Москву.

«У меня будет несколько встреч на следующей неделе, которые будут настолько же неожиданными», — сказал Орбан.

Он не уточнил, с кем и где планирует встретиться.

После прошедших в пятницу переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве Орбан сообщил в соцсети X, что с 8 июля он намерен продолжить усилия по урегулированию российско-украинского конфликта.

«Я провел переговоры в Москве с президентом Путиным. Моей целью были установление прямых каналов связи, начало диалога по наиболее быстрому пути к мирному урегулированию. Я выполнил эти задачи. Продолжение последует в понедельник», — говорится в сообщении венгерского премьера.

В интервью Die Weltwoche Орбан назвал поиск мирного решения российско-украинского конфликта своей «христианской обязанностью».

Как Орбан готовился к визиту в Москву

Орбан рассказал Die Weltwoche, что визит в Москву готовился «совершенно секретным образом». По словам премьера, после поездки в Киев он отправил секретное письмо в МИД Венгрии, в котором потребовал организовать встречу с российским президентом.

«Потому что, знаете, телекоммуникации полностью под наблюдением больших парней, и я пытался сохранить это в тайне так долго, как смогу», — пояснил он.

По словам Орбана, информация о визите в Россию просочилась в открытый доступ после того, как венгерский военный самолет запросил разрешение о пролете над Польшей.

Говоря о переговорах в Москве, Орбан рассказал, что предложил Путину подумать о возможности установить кратковременный режим прекращения огня на Украине. По словам премьера, российский президент заявил, что «настроен неоптимистично» по этому вопросу.

Рассмотреть возможность прекращения огня до проведения мирных переговоров с Россией Орбан предлагал и президенту Украины Владимиру Зеленскому на встрече в Киеве. Киев отверг это предложение.

Путина венгерский премьер назвал «более чем на 100% рациональным человеком». «Когда он ведет переговоры, когда начинает объяснять точку зрения, выступает с предложением, <…> он суперрациональный человек», — отметил Орбан (цитата по ТАСС).

Отвечая на критические заявления о том, что он является «другом Путина», глава венгерского правительства сказал:

«Я друг венгров, а во-вторых — я друг мира. Это очень важно, я друг мира».

Виктор Орбан прибыл в Москву 5 июля, спустя три дня после встречи с Зеленским в Киеве. По итогам переговоров с Путиным венгерский премьер признал, что позиции России и Украины «очень далеки друг от друга» и что «нужно совершить очень много шагов, чтобы приблизиться к завершению войны».

Власти ЕС и Украины негативно отреагировали на поездку Орбана в Москву. В руководстве Евросоюза заявили, что у Венгрии, которая с 1 июля председательствует в Совете ЕС, нет мандата на взаимодействие с Россией от имени объединения. Украинский МИД заявил, что Орбан посетил Москву «без согласования или координации с Украиной».

После переговоров с Путиным венгерский премьер отправился в Азербайджан, где принял участие в неформальном саммите Организации тюркских государств.