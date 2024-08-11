Минобороны Беларуси в воскресенье, 11 августа, показало переброску танков к границе с Украиной. Она проводится в рамках поручения президента республики Александра Лукашенко по усилению группировки войск на Гомельском и Мозырском направлениях.

«Подразделения одного из механизированных соединений приведены в готовность к выполнению задач по предназначению. Военнослужащие осуществляют погрузку военной техники на железнодорожный транспорт и приступают к совершению марша комбинированным способом в назначенные районы», — говорится в сообщении белорусского военного ведомства.

В субботу, 10 августа, Лукашенко заявил, что белорусская ПВО уничтожила над территорией Беларуси несколько воздушных целей, летевших из Украины. Часть из них, по словам президента, залетела на территорию России, где их сбили системы ПВО. Министр обороны республики Виктор Хренин уточнил, что это были беспилотники.

На фоне инцидента с дронами в Беларуси перевели в повышенную готовность силы ВВС и войск ПВО. Кроме того, Лукашенко поручил усилить группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях (расположены на юго-востоке Белоруссии вблизи границы с Сумской областью Украины и Брянской областью России). Хренин сообщил, что в эти районы будут переброшены силы специальных операций, сухопутные и ракетные войска, реактивные системы «Полонез» и комплексы «Искандер».

Минск расценил инцидент с БПЛА как «очень серьезный» и заявил об инициировании консультаций по этому вопросу с союзниками и партнерами, а также по линии международных структур. Лукашенко предостерег Киев от «любых провокаций» и пообещал, что они не останутся без ответа. Он заявил о намерении лично на месте разобраться с «неспокойной ситуацией» на границе с Украиной, передает РИА Новости.

Украинская сторона, в свою очередь, расценила отправку белорусских войск к границе как попытку помочь Москве. Глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко выразил мнение, что решение Минска призвано отвлечь ВСУ на это направление.

В начале июля Лукашенко объявлял об усилении военных подразделений в приграничных районах республики в связи с с тем, что ВСУ «очень активизировались». Через несколько дней глава государства приказал отвести войска от белорусско-украинской границы, заявив, что напряженности там больше нет.