Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на покровском и торецком направлениях в Донбассе остается сложным. Об этом заявил 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Запорожье, передает «Укринформ».

Он утверждает, что операция ВСУ в Курской области «выполняет свои задачи и идет по плану» и, по мнению Зеленского, еще может может повлиять на ситуацию.

«Что касается сложностей на покровском и торецком направлениях, то мы считаем, что Курская операция также может повлиять на это. <…> Но пока там сложно», — заявил Зеленский.

31 августа президент Украины назвал «непростой» для ВСУ ситуацию на краматорском, торецком и купянском направлениях. На покровском направлении, по его словам, происходит больше всего боев. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские войска на этом направлении владеют преимуществом как в численности личного состава, так и в вооружениях.

Минобороны России 20 августа сообщило о взятии под контроль села Новгородское (Нью-Йорк) ― одного из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важного логистического узла. Позже российские военные взяли под контроль поселки Дружба, Пивденное, Пивничное и Зализное к югу от Торецка.

В конце августа Минобороны сообщало, что российские войска продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ и наносят поражение украинским формированиям в том числе в районе Торецка.

«Мы уверенно продолжаем движение в районе Покровска и Торецка. Противник растерян и не оказывает привычного сопротивления», — сообщил утром 2 сентября военкор ВГТРК Александр Сладков.

По оценке телеграм-канала «Военный осведомитель», после отправки в Курскую область «своих последних хорошо подготовленных и мотивированных резервов», ВСУ оказались в ситуации, когда останавливать прорыв российских сил на покровском направлении «уже практически нечем».

Западные СМИ и военные аналитики отмечают, что ВСУ не удалось оттянуть российские силы из Донбасса в Курскую область, и полагают, что Покровск окажется под контролем российских военных «быстрее, чем Бахмут».