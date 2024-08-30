Вторжение ВСУ в Курскую область не помогло Киеву выполнить одну из ключевых целей ― оттянуть российские войска от стратегически важного города Покровска в Донбассе, пишут западные СМИ. Аналитики и украинские военные говорят, что продвижение ВС России на этом направлении даже ускорилось. Президент Украины Владимир Зеленский в связи с этим подвергся критике. Подробности — в материале RTVI.

Темп наступления ВСУ в Курской области замедляется, пишет The Economist. Спутниковые снимки «дают наиболее очевидное подтверждение стабилизации» фронта, говорится в материале.

По словам американского аналитика Брэди Африка, на востоке и западе Курской области всего в 16 км от предполагаемых украинских позиций появились протяженные российские укрепления. Темпы их возведения журнал сравнивает со скоростью появления так называемой «линии Суровикина», сыгравшей важную роль в остановке контрнаступления Украины в 2023 году.

Источники издания в военной разведке Украины утверждают, что «важные цели» операции на курском направлении «уже достигнуты». Как пишет Economist, ВСУ пытались показать, «чего можно было бы достичь, если бы западные союзники Украины сняли ограничения на использование своего оружия».

Однако курская операция не достигла главной цели ― отвлечь внимание российских военных от Покровска, критически важного для ВСУ логистического узла в Донбассе, пишет издание.

27 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что российские военные, наоборот, увеличили свои усилия на покровском направлении. Тогда же ВС России взяли под контроль село Новогродовка, расположенное менее чем в 9 км от Покровска.

Покровск находится в 66 км к северо-западу от Донецка. Это один из последних крупных городов Донбасса, остающихся под контролем ВСУ. Населенный пункт находится на перекрестке важных железнодорожных и автомобильных дорог. В 20 км ― граница Днепропетровской области Украины. Через Покровск проходят трассы на Донецк, Константиновку, Краматорск.

Оборона Украины, «похоже, рушится», продолжает издание. Быстрый прогресс России выявил слабые стороны украинских укреплений. По мнению офицера одного из инженерных подразделений Украины, отчасти проблемы ВСУ связаны с тем, что «Генштаб просто не управляет процессом, у него нет плана».

«Опасность заключается в том, что по мере ухудшения ситуации вокруг Покровска Украина будет вынуждена использовать все, что у нее есть, чтобы остановить падение», ― заключает журнал.

Раненые украинские военные, эвакуированные из Курской области, говорят, что бои становятся все более тяжелыми, а потери ВСУ растут, пишет британская The Times. По словам гранатометчика с позывным «Злюка», обстановка в регионе «сложнее, чем кажется в новостях».

Его сослуживец с позывным «Пророк» сообщил, что ВСУ снова испытывают нехватку артиллерийских снарядов. По словам военного, члены его отряда из 11 человек «притворялись, что их намного больше, чем было на самом деле». «Мы теряем там много людей», — сказал еще один эвакуированный из Курской области раненый солдат ВСУ.

«Покровск падет гораздо быстрее, чем Бахмут»

Если вторжение в Курскую область было отвлекающим маневром, то оно провалилось, пишет американский Forbes. У ВСУ нет большого количества дополнительных сил для развертывания на покровском направлении, поскольку многие резервные бригады были переброшены на курское направление.

Российская армия, в свою очередь, смогла замедлить продвижение ВСУ в регионе и сохранить силы в Донбассе. В результате спустя три недели после вторжения в Курскую область российское наступление на востоке не только продолжается, но и набирает обороты, отмечает издание.

Численность украинских бригад, обороняющих Покровск, уступает российским примерно вдвое, утверждает Forbes.

«Без подкрепления у них может не остаться иного выбора, кроме как сдать Покровск — и скоро», — говорится в статье.

По оценкам аналитиков, российские войска могут оказаться на окраинах Покровска в течение нескольких недель, а не месяцев, как предполагалось ранее.

Президент Украины Владимир Зеленский подвергся критике военных, депутатов и аналитиков из-за быстрого продвижения российских войск на востоке несмотря на вторжение ВСУ в Курскую область, пишет The Financial Times (FT).

Сам Зеленский на пресс-конференции 27 августа охарактеризовал ситуацию на покровском направлении как «чрезвычайно сложную», но заявил, что продвижение российских войск в этом районе якобы замедлилось после наступления Украины на Курскую область.

На самом деле, по оценкам военных аналитиков, российские войска продвигаются в Донбассе быстрее с 6 августа по сравнению с предыдущими месяцами, пишет FT.

«Честно говоря, я никогда ничего подобного не видел. Все так быстро разваливается. Покровск падет гораздо быстрее, чем Бахмут», — предположил солдат 93-й механизированной бригады ВСУ Евгений, мнение которого приводится в статье.

Лейтенант, чьи войска находятся на передовой под Покровском, рассказал о недостаточной подготовке солдат, мобилизованных в ВСУ этим летом. По его словам, новобранцы «не знают, что делать в реальном бою». Многие «разворачиваются и бегут при первом же взрыве».

Украинский корреспондент и военнослужащий Станислав Асеев предупредил о возможном уничтожении «всей южной группировки войск» ВСУ в этом регионе, а не только в Покровске.

«К сожалению, единственный выход — эвакуировать как можно больше людей. Я думаю, что город скоро прекратит свое существование», — заявил Асеев.

Что говорят Минобороны России и военные блогеры

По данным Минобороны, за неделю российские войска на курском направлении нанесли поражение личному составу и технике подразделений четырех механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и трех бригад теробороны, а также сорвали попытки перебросить в регион резервы из Украины. За время вторжения ВСУ потеряли 7,8 тыс. военнослужащих, говорится в сводке российского ведомства.

Телеграм-канал «Рыбарь» военного эксперта Михаила Звинчука пишет о продолжающихся в регионе тяжелых боях. По его данным, ВСУ «наращивают резервы и продолжают атаки на нескольких участках».

«При этом концентрация сил противника остается высокой даже с учетом активной работы авиации ВКС России», — утверждает «Рыбарь».

Телеграм-канал «Два майора» писал в утренней сводке об ожесточенных боях на севере Суджанского района и «развитии успеха» российских войск на покровском направлении.