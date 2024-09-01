Россия уже отвечает на вторжение ВСУ в Курскую область, эти действия будут продолжены. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Ответ уже, собственно, происходит. Почему вы думаете, что это разовое какое-то событие? <…> Вы видите решительные действия наших Вооруженных сил и нет никаких сомнений, что они будут продолжены», — сказал Песков.

По его словам, президент Владимир Путин держит на личном контроле ситуацию в приграничных регионах, в частности вопросы, связанные с социальным обеспечением. Глава государства ежедневно или ежечасно контактирует с главами регионов, руководителями социальных ведомств, МЧС, правоохранительными органами и другими структурами, отметил Песков.

Президент России Владимир Путин пообещал дать «достойный ответ» на вторжение ВСУ в Курскую область. Песков говорил, что ответ на атаку «обязательно будет», отметив, что «речь не идет об отдельном решении».

26 августа Минобороны России сообщило о массированном ударе по энергетическим объектам Украины, которые, по данным ведомства, обеспечивали работу военно-промышленного комплекса страны. В ведомстве отметили, что все назначенные цели поражены.

Украинские СМИ сообщали о работе ПВО и взрывах в Киеве, Житомире, Виннице, Харькове, Днепре, Кривом Роге, Луцке, Одессе, а также в Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях и Запорожье.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот обстрел «одним из крупнейших» с начала военных действий. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате обстрела повреждения получила энергетическая инфраструктура в 15 областях.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал массированный удар по Украине ответом в том числе на вторжение ВСУ в Курскую область, добавив, что «будет продолжение».

Подразделения ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. По данным российского Минобороны на 1 сентября, с начала атаки украинские войска потеряли более 8,5 тыс. военнослужащих. В конце августа Зеленский заявил на пресс-конференции, что вторжение в Курскую область предпринято в рамках «плана победы» Украины, который будет представлен президенту США Джо Байдену. Песков в ответ на его слова сказал, что Россия достигнет поставленных целей военной операции, несмотря на заявления Киева о «плане победы».