Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел Украины 26 августа «одним из крупнейших» за все время боевых действий. Ранее Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара по критически важным объектам украинской энергетической инфраструктуры.

«Это был один из крупнейших ударов — комбинированный», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Он отметил, что взрывы были зафиксированы в большинстве украинских регионов: от Харькова и Киева до Одессы и западных областей. По словам главы государства, повреждены объекты энергетики.

«Везде, где есть отключения электричества, уже продолжаются восстановительные работы. Ремонтные бригады будут работать круглосуточно. Электричество — вернем», — сообщил президент Украины.

Зеленский также обратился к странам Запада, призвав снять ограничения для нанесения ударов по России.

«Мы наконец-то должны прийти к совместному уничтожению ракет и дронов. <…> В разных наших регионах Украины мы смогли бы сделать гораздо больше для защиты жизни, если бы авиациях наших европейских соседей работала вместе с нашей», — сказал глава государства.

В ночь на 26 августа и утром на Украине звучала воздушная тревога. Местные СМИ сообщали о работе ПВО и взрывах в Киеве, Житомире, Виннице, Харькове, Днепре, Кривом Роге, Луцке и Одессе, а также в Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях и Запорожье.

Минобороны России отчиталось, что утром 26 августа российские Вооруженные силы нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. «Все назначенные цели поражены», — сообщили в ведомстве.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате обстрпела повреждения получила энергетическая инфраструктура в 15 областях. В частности, украинские СМИ и российские военные блогеры сообщили, что Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях и Запорожье.

По сообщениям украинских СМИ, серьезные повреждения также получила Киевская гидроэлектростанция (ГЭС). УНИАН утверждает, что повреждены проезжая часть дамбы ГЭС и машинный зал станции. Издание «Страна.ua», ссылаясь на местные власти, пишет, что проезд по дамбе в обе стороны перекрыт «минимум до обеда».

После массированного удара в разных регионах Украины наблюдаются проблемы с электричеством и водоснабжением. Компания «Укрэнерго» применила экстренные отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать систему, сообщил Шмыгаль. Министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал ситуацию в энергетике сложной.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с Shot назвал массированный удар по Украине ответом в том числе на вторжение ВСУ в Курскую область. По его словам, «будет продолжение».

Депутат Госдумы Андрей Красов также заявил, что удар России по Украине отчасти связан с боевыми столкновениями в Курской области. «В том числе удары связаны с происходящим в Курской области, поскольку события там — это акт военной агрессии», — сказал парламентарий в разговоре с «Лентой.ру».

Красов добавил, что для выполнения задач, поставленные верховным главнокомандующим, определяются приоритетные цели, «в том числе для нанесения ракетных ударов, огневого поражения».