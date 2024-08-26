На Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной атаки. Местные СМИ сообщают о работе ПВО и взрывах в Киеве, Житомире, Виннице, Харькове, Днепре, Кривом Роге, Луцке и Одессе, а также во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях и Запорожье. Укрэнерго распорядилось начать экстренные отключения света по всей Украине, передает энергокомпания ДТЭК. Что известно о ситуации на утро 26 августа — в материале RTVI.

В ночь на 26 августа в Киеве объявили воздушную тревогу. «В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!» — сообщил глава городской военной администрации Сергей Попко. Позже он объяснил, что тревога связана с угрозой пусков крылатых ракет.

Местные СМИ, в числе которых «Политика страны» и УНН, заявили, что утром 26 августа в Киеве несколько раз были слышны взрывы. Очевидцы рассказали агентству ТАСС, что пять взрывов произошли в районе аэропорта Жуляны.

В столице начались перебои с электроэнергией и водоснабжением. Во время атаки отключился свет в студии украинского телемарафона. Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что неполадки с подачей электричества связаны с «проблемами в общеукраинской энергетической сети». Укрэнерго распорядилось начать экстренные отключения света по всей Украине, передает энергокомпания ДТЭК.

«Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, — не действуют», — подчеркнули в ДТЭК.

В Киеве разворачивают «пункты несокрушимости» на фоне экстренных отключений света, сообщили в киевской военной городской администрации.

«В связи со сложной оперативной ситуацией в энергетическом секторе и, в частности, по указанию Укрэнерго о введении экстренных отключений света, было принято решение развернуть Пункты Несокрушимости по городу Киеву. Энергетики работают, чтобы вернуть свет. Сохраняйте спокойствие и будьте в укрытиях до отбоя воздушной тревоги», — заявил Попко.

Перебои с водоснабжением также зафиксированы в других регионах украины. В частности, водоснабжение остановлено в Житомире, передает «Житомирводоканал». «Политика страны» сообщила, что причиной стало отключение электричества после обстрела.

Мэр Луцка Игорь Полищук заявил, что в результате атаки были повреждены многоквартирный дом и инфраструктурный объект. Он утверждает, что есть информация об одном погибшем. «Прошу находиться в укрытиях», — призвал Полищук местных жителей.

Глава Харькова Игорь Терехов дважды за утро сообщал о взрывах в городе. «Будьте осторожны», — написал он в своем телеграм-канале.

Глава городской военной администрации Полтавской области Филип Пронин заявил об ударе по промышленному объекту. По его словам, ранения получили пять человек. В области продолжает работать ПВО.

В Днепропетровской области в результате прилета погиб 69-летний мужчина, сообщает областная администрация. Также об одном погибшем заявила военная администрация Запорожья.

ТАСС со ссылкой на представителя сопротивления Сергея Лебедева пишет, что в Ивано-Франковске поражены емкости с горюче-смазочными материалами (ГСМ).

«Сообщают, что было попадание в емкости с ГСМ. Черный дым поднимается», — написал он в своем телеграм-канале.

Лебедев добавил, что в городе фиксируется множество автомобилей скорой помощи, часть города перекрыта военными.

РИА Новости пишет, что удар в Ивано-Франковске якобы был нанесен по ангару с техникой, взрыв произошел в районе, где находились два F-16.

В Одессе был нанесен удар по энергообъекту, рассказал РИА Новости Лебедев. В городе пропали свет и вода. Также власти сообщили, что в связи с обесточиванием приостановлена работа электротранспорта.

Перебои в работе транспорта произошли и в Киеве. Там из-за воздушной тревоги ограничено работает метро, передает агентство УНН. Кроме того, произошли отключения света на железнодорожной инфраструктуре в разных регионах Украины, сообщает Украинская железная дорога. Введены резервные тепловозы — все поезда дальнего сообщения должны продолжить движение, на пригородных электропоездах есть задержки.

«Желание уничтожить нашу энергетику будет стоить россиянам дорого, их инфраструктуре», — написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Минобороны России пока не комментировало информацию о взрывах в украинских городах. Представители ведомства неоднократно подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.