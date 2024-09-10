Оперштаб Курской области ограничил проезд транзитного транспорта через промзону Курской АЭС в Курчатове в условиях режима контртеррористической операции из-за вторжения ВСУ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале избранный врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Решение принято «для обеспечения дополнительных мер безопасности». Объезд будет организован через поселок Иванино Курчатовского района, добавил Смирнов.

8 сентября командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России Апти Алаудинов заявил, что ВСУ в ближайшие дни могут попытаться продвинуться к Курской АЭС. Российские силы пресекают эти попытки, отметил генерал-майор.

Он отметил, что «заигрывание с атомной станцией» может привести к катастрофе, которая «в первую очередь коснется европейских государств».

В конце августа Курскую АЭС посетил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. По итогам визита он предупредил об угрозе «ядерного инцидента» на станции, а власти Курской области ограничили въезд в Курчатов.

Гросси отметил, что на АЭС работают реакторы того же типа, что и на Чернобыльской атомной электростанции, и они не защищены куполом.

«Это означает, что активная зона реактора, содержащая ядерный материал, защищена только обычной крышей. Это делает ее чрезвычайно уязвимой и хрупкой, например, перед артиллерийским ударом, атакой беспилотника или ракеты», — сказал глава МАГАТЭ.

Он добавил, что ему показали следы атаки дронов на станцию и обломки беспилотников. Сравнивать Курск с Чернобылем было бы преувеличением, но в случае удара по активной зоне реактора последствия могут быть «крайне серьезными», подчеркнул Гросси. В начале сентября директор МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности, «чтобы избежать ядерной аварии с потенциальными серьезными радиологическими последствиями».

Президент России Владимир Путин назвал удары по Курской и Запорожской АЭС «очень опасными терактами» и предложил задуматься, что будет «со всей этой частью Европы» в случае зеркального ответа России. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу охарактеризовал попытки ВСУ захватить Курскую АЭС как «верхний уровень терроризма».