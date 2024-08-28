Власти Курской области приняли решение ограничить въезд в Курчатов, где находится Курская АЭС. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

«Несмотря на то, что безопасность Курской атомной станции максимально обеспечена, ВСУ не оставляют попыток проникнуть в город. В связи с этим, а также в целях обеспечения дополнительных мер безопасности, оперативным штабом КТО принято решение в ближайшее время ограничить въезд в Курчатов. Контроль за исполнением данного решения будет осуществляться на специально организованных блокпостах», — написал он.

Смирнов уточнил, что жители города, имеющие регистрацию, смогут свободно въезжать в Курчатов. Для тех, кто не имеет прописки, но работает в городе, предусмотрена возможность получения пропусков в администрациях города Курчатова и Курчатовского района.

Также введен пропускной режим для сотрудников Курской АЭС и строителей АЭС-2. По словам Смирнова, транспортные средства будут использовать альтернативные маршруты для объезда территории.

На блокпостах с 7:00 до 17:00 будут дежурить сотрудники администрации города и района, которые смогут выдать разрешение на въезд.

Днем 27 августа глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси по итогам своего визита на Курскую АЭС, которую он посетил по приглашению президента России Владимирп Путина, заявил, что объект работает в близком к нормальному режиме, но в случае внешнего воздействия есть угроза «ядерного инцидента».

Гросси также отметил, что видел следы от атак дронов на территорию станции и что боевые действия в нескольких километрах от АЭС вызывают «большие опасения».

Глава МАГАТЭ пояснил, что особенность Курской АЭС состоит в том, что там эксплуатируются реакторы типа РБМК, которые, в отличие от многих реакторов других типов, не имеют контейнмента — защитной оболочки.

«Отсутствие контейнмента означает, что активная зона реактора находится практически в обычном здании и очень уязвима для ударов артиллерии или ударов дронов», — сказал он.

На следующей неделе Гросси намерен посетить Украину, где рассчитывает обсудить ситуацию на Запорожской АЭС с президентом Владимиром Зеленским. После этого глава МАГАТЭ планирует вернуться в Россию.