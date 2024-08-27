Курская АЭС работает в близком к нормальному режиме, но в случае внешнего воздействия есть угроза «ядерного инцидента». Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси по итогам своего визита на объект 27 августа.

По словам Гросси, в том, что касается операционной деятельности станции, она «функционирует в условиях, близких к нормальным». При этом глава МАГАТЭ отметил, что видел следы от атак дронов на территорию станции и что боевые действия в нескольких километрах от АЭС вызывают «большие опасения».

Гросси объяснил, что особенность Курской АЭС состоит в том, что там эксплуатируются реакторы типа РБМК, которые, в отличие от многих реакторов других типов, не имеют контейнмента — защитной оболочки.

«Отсутствие контейнмента означает, что активная зона реактора находится практически в обычном здании и очень уязвима для ударов артиллерии или ударов дронов», — заявил глава МАГАТЭ.

По его словам, напрямую сравнивать Чернобыльскую и Курскую АЭС «не совсем правильно», но можно сказать, что на Курской АЭС «работает реактор такого же типа, не имеющий специальной защиты».

«И, действительно, в случае попадания, в случае какого-то внешнего воздействия на активную зону этого реактора, произойдет ядерный инцидент, возможно, с выбросом радиации», — предупредил Гросси.

Глава МАГАТЭ приехал на Курскую АЭС по приглашению президента России Владимира Путина. Свой визит он связал с близостью боевых действий и возникшей «опасностью ядерного инцидента».

На следующей неделе Гросси намерен посетить Украину, где рассчитывает обсудить ситуацию на Запорожской АЭС с президентом Владимиром Зеленским. После этого глава МАГАТЭ планирует вернуться в Россию. Итоги нынешнего визита Гросси и глава Росатома Алексей Лихачев обсудят в ближайшее время в Калининграде, сообщили в «Росэнергоатоме».