Президент России Владимир Путин провел 22 августа совещание по ситуации в приграничных областях — Курской, Белгородской и Брянской. Встреча проходила в формате видеоконференции, на ней присутствовали главы приграничных регионов, а также члены правительства. Главные заявления — в материале RTVI.

Путин заявил, что в ночь на 22 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести удар по Курской атомной электростанции (АЭС). Россия уже сообщила об этом в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), уточнил президент.

«Противник пытался сегодня наносить ночью удары по [Курской] атомной электростанции. Международное агентство по атомной энергии проинформировано, они обещают сами приехать, прислать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что в конце концов это будет с их стороны сделано», — заявил Путин.

Глава государства также отметил, что вопросы безопасности в приграничных регионах — это «отдельная тема», а связанные с ней проблемы «лежат в зоне ответственности силовых структур». По словам Путина, руководителям регионов сейчас важно сфокусироваться на оказании необходимой помощи местным жителям.

Первый вице-премьер Денис Мантуров отчитался, что 114 школ в приграничных районах начнут учебный год в дистанционном формате. Кроме того, он рассказал, что правительство подготовило решение о выделении 1,9 млрд рублей для сил МЧС, а также 858 млн рублей на оказание помощи гражданам, пострадавшим из-за утраты имущества.

Курская область

По словам Дениса Мантурова, из опасных районов Курской области эвакуировано 115 тыс. человек. Всего же из курского приграничья выехали более 130 тыс. жителей, уточнил врио главы региона Алексей Смирнов. Он добавил, что в восьми муниципалитетах остались чуть больше 19 тыс. человек, отселение людей в безопасные места продолжается.

В 29 регионах организованы пункты временного размещения (ПВР) для эвакуированных граждан, отметил Мантуров. В ПВР размещены более 12 тыс. курян, 3,4 тыс. из них — дети, рассказал Смирнов. По его словам, из Курской области в другие регионы вывезено более 3 тыс. человек.

Путин поддержал решение об «автоматическом режиме выплат» по 15 тыс. рублей для эвакуированных жителей. Мантуров отметил, что такие суммы по линии МЧС уже начали поступать на счета граждан, но «эта процедура занимает чуть больше времени». По словам первого вице-премьера, заявление на выплату подали уже более 100 тыс. человек.

Врио главы региона рассказал о совместной работе с Минцифры по пересмотру заявлений, по которым ранее некоторые куряне получили отказ. «Оповестим об этом граждан через обзвон и смс», — заверил Смирнов.

По его словам, более 41 тыс. жителей Курской области уже получили различные выплаты. Также выдано более 200 сертификатов на переселение из пятикилометровой приграничной зоны. Как уточнил вице-премьер Марат Хуснуллин, на приобретение жилья эвакуированным гражданам выделено уже 12,5 млрд рублей.

Смирнов попросил Путина разрешить курянам тратить деньги по сертификатам не на покупку нового жилья или аренду, а на восстановление своих домов и хозяйств.

«Люди не хотят уезжать», — пояснил он.

Решение о формате обучения в школах региона еще принимается, уточнил Смирнов. По его словам, в некоторых учебных заведениях может сохраниться очная форма. Путин попросил руководителя региона «держать руку на пульсе в отношении подготовки к учебному году».

Оценивая ситуацию на Курской АЭС, Смирнов заявил, что станция работает в штатном режиме.

Врио главы Курской области отметил, что в регионе работают 187 бригад скорой помощи, в том числе из других областей. По словам Смирнова, область оснащена необходимым запасом лекарств и крови, а также достаточным количеством коек.

Брянская область

По словам губернатора Александра Богомаза, обстановка в Климовском районе, где накануне произошло боестолкновение с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ), стабилизировалась. Он отметил, что эвакуация жителей из этого района не требуется.

В шести приграничных районах 22 августа провели учения на случай экстренной эвакуации, рассказал Богомаз.

Кроме того, в регионе создаются отряды территориальной обороны. Путин согласился финансировать тероборону в области за счет федерального бюджета.

Богомаз отчитался, что из курского приграничья Брянская область приняла 536 человек, включая 148 детей. Всего же в регионе созданы 12 пунктов временного размещения, которые могут принять до 32 тыс. человек.

Белгородская область

По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, ситуация в регионе остается сложной, поскольку ежедневно ВСУ проводят до пяти атак на населенные пункты Белгородского района и Шебекинского округа. В самом Шебекино есть трудности с восстановлением инфраструктуры, поскольку сохраняются риски для строителей из-за обстрелов, отметил губернатор.

За последнюю неделю при обстрелах были ранены 19 мирных жителей, заявил Гладков.

Белгородский губернатор отметил, что в 35 населенных пунктов региона закрыт въезд из-за опасности зон. В то же время в области сформированы полки теробороны численностью около 6 тыс. человек.

С 1 сентября 113 школ региона начнут учебный год дистанционно, рассказал Гладков. Он отметил, что рядом с детскими площадками строятся специальные укрытия для защиты населения.

По оценке Гладкова, предварительный ущерб бизнесу региона составляет 1 млрд рублей, сельскому хозяйству — 3 млрд рублей. Он отметил, что на поддержку малого и среднего предпринимательства нужно порядка 300 млн рублей.