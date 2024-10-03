Около 1,1 тысячи заявок на поиск людей поступило в поисковый отряд «ЛизаАлерт» Курской области после вторжения украинских военных в регион, пишет «Лента.ру» со ссылкой на старшую направления «Пресс-служба» в отряде Олесю Парталюк.

По ее словам, на самом деле разыскивается гораздо больше людей, поскольку в одной заявке могут быть указаны два, три или более человека. По состоянию на сегодняшний день, 3 октября, из поданных заявок со статусом «Найден, жив» закрыты 289.

«Также в это количество заявок входят так называемые “обратные поиски” — в таких поисках мы помогаем медицинским и социальным учреждениям найти родственников находящегося у них человека, который о себе, в силу разных обстоятельств, ничего сообщить не может, или установить личность человека», — пояснила Парталюк.

1 октября правительство Курской области сообщило, что с середины сентября из ее приграничных районов были эвакуированы 282 человека, 130 из которых ранее считались пропавшими: заявки на их розыск подавали родственники.

Более тысячи пропавших за два дня: как жители Курской области ищут родных

При этом, как ранее сообщал RTVI, с 16 августа «ЛизаАлерт» прекратил публикацию информации о пропавших в Курской области людях, назвав это «трудным решением», вынужденно принятым в целях противодействия мошенникам. В поисковом отряде пояснили, что данными о разыскиваемых могли воспользоваться мошенники, которые выходили на связь с родственниками и сообщали им ложную информацию ради получения выгоды.

Несколькими днями ранее власти Курской области призвали не публиковать информацию о пропавших жителях региона в социальных сетях. Тогда же в соцсети «ВКонтакте» по требованию Генпрокуратуры был заблокирован паблик «Суджа — поиск людей», где выкладывали ориентировки на разыскиваемых родными горожан.