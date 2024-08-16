Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» прекратил публикацию информации о пропавших людях в Курской области, связав это «тяжелое» решение с противодействием мошенникам. Об этом сообщил председатель «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

По словам Сергеева, к 00:00 пятницы, 16 августа, поисковый отряд получил порядка 1 тыс. заявок о пропавших в Курской области.

«Сейчас мы приняли тяжелое для нас, но важное решение — мы убираем ориентировки из паблика, вы их не увидите. Имеется в виду, ориентировки по Курской области», — сказал Сергеев.

Он объяснил, что информация о разыскиваемых может попасть в руки мошенников, которые затем могут связаться с родственниками и сообщить им, что их близкий якобы находится в плену.

«Для того, чтобы этого не было, и чтобы не увеличивать количество пострадавших, <…> мы приняли решение убрать ориентировки», — добавил Сергеев.

Он отметил, что ориентировки на разыскиваемых помогают найти свидетелей, и отказ от публикации этих данных ограничит возможности поискового отряда. «Но, с другой стороны, мы будем пользоваться всеми остальными способами, которые существуют», — пообещал председатель «ЛизаАлерт».

Заблокировали паблик в «ВК»

Во «ВКонтакте» по требованию Генпрокуратуры заблокировали паблик под названием «Суджа — поиск людей», где публиковались ориентировки на пропавших людей. На это обратило внимание издание «7х7 — Горизонтальная Россия»*.

Группа, созданная 13 августа, перестала открываться с российских IP-адресов, при попытке в нее зайти появляется сообщение о том, что материал заблокирован на территории России «на основании решения Генеральной прокуратуры» от 9 августа.

14 августа правительство Курской области призвало не публиковать в открытых источниках данные о пропавших жителях региона.

«Противник активно использует любую доступную информацию в корыстных целях. Публикация персональных данных пропавших в открытых источниках может усугубить ситуацию», — предупредили в правительстве региона.

Близким пропавших рекомендовано «соблюдать меры цифровой безопасности» и не размещать в соцсетях данные о разыскиваемых, поскольку, как утверждают власти, украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) «активно собирает такие сведения для шантажа и распространения дезинформации».

* внесено Минюстом в реестр иноагентов