Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в интервью «Аргументам и фактам» сказала, что направила украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу письмо с просьбой сообщить количество жителей Курской области, насильно вывезенных из домов.

«В мой адрес поступили обращения в отношении более чем тысячи таких людей, от родственников, пытающихся их разыскать. Думаю, нелишним будет напомнить, что принудительный вывоз гражданских лиц из мест их постоянного проживания — грубое нарушение Женевской конвенции», — сказала омбудсмен.

По словам Москальковой, мировое сообщество должно дать этому надлежащую оценку. Она напомнила, что в сентябре встречалась с президентом Международного Комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич и на встрече обсуждались жители Курской области, которые, нуждаются в помощи.

«Нам ничего не известно об их судьбе. Это грубое нарушение их прав и международных норм обращения с гражданским населением. Я направила Уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрию Лубинцу письмо, в котором прошу сообщить число жителей Курской области, насильно вывезенных из их домов. Договорились с ним о встрече, на которой буду говорить на эту тему в первоочередном порядке», — отметила Москалькова.

Украинские войска вторглись на территорию Курской области 6 августа, с тех пор в приграничных районах региона продолжаются боестолкновения. В конце сентября заместитель руководителя Главного военно-политического управления Минобороны России и командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявлял, что зашедшие в Курскую область вместе с военнослужащими ВСУ иностранцы являются «законной целью» для российских военных, и некоторые из них уже «уничтожены».

В начале октября директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ заявил, что ВСУ вторглись в Курскую область, чтобы спровоцировать Россию на непропорционально жесткий ответ и исключить предпосылки для переговоров. По его словам, кадровые военные НАТО участвуют в планировании и подготовке операций ВСУ по всей линии боев. Бортников также отметил, что это говорит о «нацеленности Запада на расширение и повышение интенсивности военных действий». В частности, США и Великобритания стремятся расширить зону боевых действий на Беларусь и Молдову, пояснил глава ФСБ.