ВСУ вторглись в Курскую область, чтобы спровоцировать Россию на непропорционально жесткий ответ и исключить предпосылки для переговоров. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

«Никак не облегчая положение ВСУ в Донбассе, эта акция изначально была направлена на провоцирование России на непропорционально жесткий ответ и на устранение предпосылок к урегулированию конфликта в обозримой перспективе», — сказал глава спецслужбы (цитата по ТАСС).

По словам Бортникова, ВСУ не удается решить поставленные задачи в зоне боевых действий, несмотря на поставки западной техники и оружия, поэтому НАТО «толкает Киев к более активному ведению диверсионно-террористической войны в российском приграничье», атакам на критически важные объекты атомной энергетики, транспорта и нефтегазового сектора, «актам устрашения мирного населения».

Кадровые военные НАТО участвуют в планировании и подготовке операций ВСУ по всей линии боев, заявил Бортников. По его мнению, это говорит о «нацеленности Запада на расширение и повышение интенсивности военных действий». В частности США и Великобритания стремятся расширить зону боевых действий на Беларусь и Молдову, заявил глава ФСБ.

«Враждебные действия» Запада, по его словам, также выражаются в намеренном затягивании мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией, «с целью создания долгосрочного фактора нестабильности в Закавказье, провоцировании террористической экспансии в Центральную Азию с афганского направления, в использовании подконтрольных международных террористических организаций для заброски боевиков на российскую территорию в потоках трудовых мигрантов».

Бортников добавил, что Вашингтон и Лондон «по-прежнему запрещают» Украине заключать мир, а президент Украины Владимир Зеленский «понимает, что может удержаться у власти только в случае продолжения боевых действий».

Вторжение в Курскую область

ВСУ напали на Курскую область 6 августа и смогли занять несколько населенных пунктов. В начале сентября российские силы перешли в наступление в регионе. Президент России Владимир Путин сообщил, что российские войска стабилизировали ситуацию в Курской области и начали выдавливать ВСУ с приграничных территорий.

По словам Путина, целью нападения ВСУ на Курскую область было «заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой и остановить наше наступление на ключевых направлениях, прежде всего в Донбассе». Однако «у противника ничего не получилось», отметил президент.

Согласно сводке Минобороны России за 3 октября, в Курской области отражено пять попыток ВСУ прорваться через российскую границу, общие потери украинских сил с начала вторжения ведомство оценило в 19,8 тыс. человек.