Папа Римский Франциск призвал Украину проявить мужество, поднять «белый флаг» и вступить в переговоры по урегулированию вооруженного конфликта с Россией. Как в мире отреагировали на слова понтифика — в материале RTVI.

Понтифик заявил в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI, что «сильнее тот, кто думает о народе, у кого есть мужество поднять белый флаг и начать переговоры». Ватикану впоследствии пришлось объяснять, что Франциск не призывал Украину к капитуляции, а предложил возобновить переговорный процесс.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (в соцсети X):

Наш флаг желто-синий. Это флаг, под которым мы живем, умираем и побеждаем. Мы не будем поднимать других флагов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова:

Я это вижу так: папа римский просит Запад отказаться от своих амбиций и признать ошибку.

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук (цитата по «Стране.ua»):

Я вам хочу одно сказать от народа Украины. Украина изранена, но непокорена. Украина измучена, но она стоит и выстоит. Поверьте мне, никому и в голову не приходит сдаться. Даже там, где сегодня идут боевые действия; послушайте наших людей в Херсоне, Запорожье, Одессе, Харькове, Сумах.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс (в соцсети X):

Нельзя капитулировать перед лицом зла, с ним необходимо бороться и победить его, чтобы зло подняло белый флаг и капитулировало.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский (в соцсети X):

Как насчет того, чтобы для баланса призвать [президента России Владимира] Путина набраться смелости и вывести свою армию из Украины? Мир наступит немедленно, без необходимости переговоров.

Зампредседателя Бундестага (парламента ФРГ) Катрин Геринг-Эккардт:

Тот, кто требует от Украины просто сдаться, отдает агрессору то, что тот незаконно получил, и тем самым соглашается на уничтожение Украины.

Депутат Бундестага, эксперт по внешней политике партии ХДС Родерих Кизеветтер (в соцсети X):

Невероятно, глава католической церкви выступает на стороне агрессора. Как прискорбно.

Критикуют не впервые

Папа Римский Франциск не впервые подвергается критике из-за заявлений о России или Украине. В частности, в августе 2023 года понтифика раскритиковали в Киеве, когда он призвал российскую католическую молодежь помнить о том, что они являются наследниками «великой России Петра I, Екатерины II».

«Не забывайте о наследии. Вы наследники великой России <…> святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, просвещенной, [страны] большой культуры и большой человечности», — сказал тогда Папа во время телемоста с российской католической молодежью.

В МИД Украины тогда заявили, что «именно такой империалистической пропагандой, “духовными скрепами” и “потребностью” в спасении “великой Матери России”» Кремль оправдывает военные действия на Украине.

«Очень досадно, что русские великодержавные идеи <…> звучат из уст Папы Римского», — отмечал Олег Николенко, занимавший тогда пост спикера МИДа Украины (цитата по «Стране.ua»).

Глава Украинской грекокатолической церкви (подчиняется Ватикану) Святослав Шевчук расценил слова Франциска как «самый плохой пример империализма». В Ватикане тогда объясняли, что Папа Римский лишь «хотел призвать молодежь сохранять и развивать то положительное, что есть в великом культурном и духовном наследии России».

В Кремле приветствовали слова папы и похвалили за знание российской истории. «То, чем сейчас занимается государство, общественные объединения <…>, как раз и состоит в том, чтобы это наследие постоянно нести в нашу молодежь. <…> И то, что понтифик звучит с этими усилиями в унисон, это весьма и весьма отрадно», — отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.