Папа римский Франциск в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI заявил, что в условиях украинского конфликта «сильнее» будут те, кому хватит смелости поднять белый флаг и инициировать переговоры. Позже представителю Ватикана пришлось толковать смысл реплики понтифика.

Понтифик прокомментировал возникший на Украине спор между теми, «кто призывает к мужеству капитуляции», и сторонниками мнения, что «поднятие белого флага» узаконит действия сильнейшей стороны. Он напомнил, что Турция и другие страны предлагали свое посредничество в организации переговоров между Москвой и Киевом. По словам папы римского, вести переговоры — это проявление мужества, а не постыдный поступок, и к ним следует прибегнуть, «пока ситуация не ухудшилась».

«Когда ты видишь, что терпишь поражение, что дела идут не очень хорошо, нужно иметь смелость вести переговоры. Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится? Вовремя договаривайтесь, ищите какую-нибудь страну, которая выступит посредником», — заявил глава Римско-Католической церкви.

Понтифик подчеркнул, что переговоры — это не капитуляция, а «мужество, [необходимое], чтобы не довести страну до самоубийства».

Высказывания Папы, вызвавшие непонимание и критические отзывы, пришлось комментировать представителю Ватикана Маттео Бруни. В его заявлении для Vatican News говорится, что Франциск предложил сторонам украинского конфликта договориться о прекращении огня и возобновить переговорный процесс. По словам Бруни, речь не шла о капитуляции Украины, а упоминание «белого флага» появилось с подачи интервьюера, и его следует расценивать как образное.

Возможны ли переговоры между Россией и Украиной

Лидер парламентской фракции «Слуга народа» и участник переговоров с Россией Давид Арахамия заявлял, что Москва в 2022 году якобы была готова закончить боевые действия при условии, что Украина «примет нейтралитет» и пообещает не вступать в НАТО. Киев, по словам депутата Рады, не согласился, поскольку не верил в выполнение обязательств со стороны Москвы.

В январе 2024 года госсекретарь США Энтони Блинкен констатировал, что не видит перспектив для переговоров о долгосрочном и устойчивом перемирии на Украине.

Лидеры стран «Большой семерки» по итогам саммита в феврале 2024 года пришли к заключению, что продолжат поддерживать «формулу мира», предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским. Эта «формула» состоит из десяти пунктов, включая радиационную, ядерную и энергетическую безопасность Украины, а также вывод российских войск.

Украинские власти требуют возвращения к госграницам 1991 года. В Москве этот пункт вызвал критику и был воспринят как ультиматум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что позиция «семерки» не приближает финала боевых действий на Украине.