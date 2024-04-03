Министр обороны России Сергей Шойгу впервые с октября 2022 года провел телефонный разговор со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню. Об этом сообщило французская газета Le Monde.

По данным издания, глава французского Минобороны осудил теракт в «Крокус Сити Холле» и выразил солидарность с семьями погибших.

При этом Лекорню отметил, что у Франции нет данных, которые позволяли бы установить связь между терактом и Украиной. В связи с этим он призвал Москву отказаться от использования теракта для обвинений против Киева, говорится в заявлении французского министерства.

Лекорню также «безоговорочно осудил» военные действия России на Украине и отметил, что Париж продолжит поддерживать Киев.

В последний раз Шойгу и Лекорню созванивались 23 октября 2022 года. Тогда в ходе телефонного разговора обсуждалась ситуация на Украине.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 25 марта заявил, что группировка «Вилаят Хорасан»* — действующий в Афганистане филиал террористической организации «Исламское государство» (ИГ)* — ранее пыталась совершить несколько терактов на территории Франции. По словам Макрона, именно «Вилаят Хорасан»* стоит за терактом в «Крокус Сити Холле».

Тогда же французский лидер также предостерег Россию от «эксплуатирования» теракта, заявив, что со стороны Москвы было бы «цинично и контрпродуктивно использовать этот контекст, чтобы попытаться обратить его против Украины». Макрон отмечал, что Париж предложил российским службам безопасности «расширенное сотрудничество», речь идет о контактах на «техническом и министерском» уровнях.

Ответственность за произошедший 22 марта теракт в «Крокусе» взяло на себя «Исламское государство»*. Источники американских СМИ в спецслужбах США отмечали, что речь идет о группировке «Вилаят Хорасан»*. Белый дом говорил, что в Кремле якобы пытаются «найти способ свалить [теракт] на Украину», однако никакого отношения к атаке Киев не имеет, нападение совершило ИГ*, «и точка».

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил, что при попытке скрыться исполнители теракта двигались в сторону Украины. Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев 3 апреля отмечал, что следы теракта ведут к украинским спецслужбам, однако «всем хорошо известно», что власти Украины «полностью контролируются США».

В Киеве неоднократно отрицали обвинения в свой адрес. В частности, МИД Украины связывал такие заявления с «антиукраинской истерией».

По последним данным, жертвами теракта стали 144 человека, более 550 пострадали. В рамках расследования теракта были арестованы десять фигурантов, в том числе четверо предполагаемых исполнителей — граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Как сообщала ФСБ, всего в рамках дела о теракте в «Крокусе» были задержаны 11 человек.

* запрещенная в России террористическая организация