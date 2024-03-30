Число погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» возросло до 144, количество пострадавших превысило 550, сообщили в МЧС. Ранее было известно о 382 пострадавших, такие данные приводил 29 марта центр медицины катастроф. В опубликованном МЧС предварительном поименном списке жертв числятся 143 человека.

«По состоя‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​нию на 06:00 30.03.2024 в результате теракта пострадали 695 человек (в том числе 15 детей), из них 144 человека погибли (в том числе 5 детей)», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области (цитата по «Интерфаксу»).

Вице-премьер Татьяна Голикова 26 марта объясняла рост числа пострадавших при теракте тем, что люди убегали с места трагедии в шоковом состоянии и не сразу обращались за медицинской помощью. По словам Голиковой, обратившиеся за помощью спустя время, как правило, не в тяжелом состоянии и находятся на амбулаторном лечении.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник» и устроили стрельбу, после чего подожгли здание. Подозреваемые скрылись, но были задержаны через несколько часов после трагедии в Брянской области.

В рамках расследования теракта были арестованы девять фигурантов, в том числе четверо предполагаемых исполнителей — граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализод, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. По предъявленным обвинениям в терроризме (ст. 205 УК РФ) им грозит пожизненное лишение свободы. Как сообщала ФСБ, всего в рамках дела о теракте были задержаны 11 человек.

Ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ)*. По данным американской прессы, речь идет о действующем в Афганистане филиале ИГ*, группировке «Вилаят Хорасан»*, что подтверждают данные разведки США. Аналогичную версию высказали такие страны, как Германия и Франция.

В России заявляют о причастности Украины к теракту в «Крокусе». Согласно заявлению СК от 29 марта, обвиняемые в совершении теракта рассказали, что их действия через голосовые сообщения в мессенджере Telegram координировал некий анонимный мужчина, а после теракта преступникам якобы надо было прибыть в Киев за «обещанным вознаграждением».

В Киеве неоднократно отрицали обвинения в свой адрес, связывая их со «спланированной провокацией Кремля с целью дальнейшего нагнетания антиукраинской истерии в российском обществе». Белый дом говорил, что в Кремле якобы пытаются «найти способ свалить [теракт] на Украину», однако никакого участия Украины не было, нападение совершило ИГ*, «и точка».

* запрещенная в России террористическая организация