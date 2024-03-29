Число пострадавших в результате теракта в «Крокус Cити Холле» возросло до 382 человек, в их числе девять детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр медицины катастроф. Ранее было известно о 360 пострадавших.

Большинству пострадавших (217 человек) оказана амбулаторная помощь. Из 165 госпитализированных 96 уже выписаны, сказал собеседник агентства.

Телеграм-канал 112 сообщает со ссылкой на источник, что число пострадавших при теракте выросло до 551 человека.

Вице-премьер Татьяна Голикова объясняла рост числа пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» тем, что люди убегали с места трагедии в шоковом состоянии и не сразу обращались за медицинской помощью. По словам Голиковой, обратившиеся позже, как правило, не в тяжелом состоянии и находятся на амбулаторном лечении.

Согласно последним опубликованным спискам МЧС, в теракте погибли 143 человека. Следственный комитет после стрельбы получил такое же число заявлений от потерпевших о пропаже родных и близких.

22 марта вооруженные люди ворвались в «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и устроили стрельбу, а также подожгли концертный зал. Этот теракт стал крупнейшим в современной России после «Норд-Оста» и Беслана. Подозреваемые скрылись, но были задержаны через несколько часов после трагедии в Брянской области.

ФСБ сообщала о задержании 11 человек. Следствие считает исполнителями теракта четырех из них — граждан Таджикистана Далержона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. В ночь на 25 марта суд арестовал их по обвинению в терроризме (ст. 205 УК). Также арестованы четыре человека, которых Следственный комитет считает пособниками террористов. Это Алишер Касимов, который сдавал квартиру Шамсидину Фаридуни, а также Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы. Диловар был последним владельцем автомобиля «Рено», на котором обвиняемые в день теракта приехали к «Крокусу», а затем пытались скрыться.