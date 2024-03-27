Следственный комитет (СК) получил 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких людей в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщается на сайте ведомства.

«На данный момент опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет. В целях установления личностей остальных погибших проводятся молекулярно-генетические экспертизы», — отметили в СК.

Ранее телеграм-канал Baza писал, что, по предварительным данным, пропавшими без вести после теракта в «Крокусе» числятся 95 человек. Соотвествующие списки составлены сотрудниками оперативных служб на основе обращения родственников.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом рок-группы «Пикник». В здание концертного зала ворвались вооруженные люди, которые открыли стрельбу и подожгли помещение, после чего скрылись. По последним данным, число погибших составляет 140 человек, пострадавших — более 350.

Как сообщала ФСБ, всего в рамках дела о теракте в «Крокусе» были задержаны 11 человек. Арестованы на сегодняшний день восемь фигурантов, в том числе четверо предполагаемых исполнителей.

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