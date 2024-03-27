Скончался один из пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», он находился в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает РБК.

Таким образом, число жертв теракта увеличилось до 140.

По словам главы ведомства, крайне тяжелым остается состояние 4 пациентов, 19 человек, в числе которых 3 ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Мурашко также отметил, что 34 пострадавших — в состоянии средней степени тяжести, 23 человека заканчиваются стационарное лечение и готовятся к выписке.

Ранее ТАСС со ссылкой на центр медицины катастроф писал, что, по данным на утро среды, в результате теракта пострадали 360 человек, включая 11 детей.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что все пострадавшие, поступившие в больнице после теракта в тяжелом состоянии, выжили. По его словам, всего в московских больницах находились 94 пациента — из них 34 человека уже выписаны. Помощь раненым оказывают более 100 сотрудников Московской скорой помощи и Центра медицины катастроф, а также свыше 700 врачей и медсестер, отметил Собянин. Кроме того, семьи погибших и пострадавших консультируют более 260 психологов и социальных работников.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт перед концертом рок-группы «Пикник». В здание ворвались вооруженные люди, которые открыли стрельбу и подожгли помещение, после чего скрылись.

Как сообщала ФСБ, всего в рамках дела о теракте в «Крокусе» были задержаны 11 человек. Арестованы на сегодняшний день восемь человек — четверо предполагаемых исполнителей и столько же подозреваемых в пособничестве.