Количество пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» увеличилась до 360 человек, пишет ТАСС со ссылкой на центр медицины катастроф.

«По данным на утро среды, в результате теракта пострадали 360 человек, включая 11 детей», — сказал собеседник агентства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все пострадавшие, поступившие в больнице после теракта в тяжелом состоянии, выжили.

«Почти в три раза уменьшилось количество пациентов в крайне тяжелом состоянии. Ни один из поступивших в тяжелом состоянии не был потерян», — написал мэр в своем телеграм-канале.

Всего в московских больницах, по его словам, находились 94 пациента — из них 34 человека уже выписаны. Помощь раненым оказывают более 100 сотрудников Московской скорой помощи и Центра медицины катастроф, а также свыше 700 врачей и медсестер, отметил Собянин. Кроме того, семьи погибших и пострадавших консультируют более 260 психологов и социальных работников.

«Полная ликвидация последствий теракта займет еще некоторое время. А помощь его жертвам станет нашей постоянной заботой», — заключил Собянин.