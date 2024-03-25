Группировка «Вилаят Хорасан»* — действующий в Афганистане филиал террористической организации «Исламское государство» (ИГ)* — ранее пыталась совершить несколько терактов на территории Франции. Об этом рассказал французский президент Эмманюэль Макрон, заявив, что именно «Вилаят Хорасан»* стоит за терактом в «Крокус Сити Холле».

По словам Макрона, разведданные Франции свидетельствуют о том, что теракт в Москве «спланировало и осуществило» подразделение ИГ*.

«Эта конкретная группировка совершила несколько попыток [атак] на нашей территории», — сказал он в ходе визита во Французскую Гвиану в Южной Америке (цитата по Le Monde).

Как отмечает издание, французский лидер предостерег Россию от «эксплуатирования» теракта, заявив, что со стороны Москвы было бы «цинично и контрпродуктивно использовать этот контекст, чтобы попытаться обратить его против Украины».

По словам Макрона, Париж предложил российским службам безопасности «расширенное сотрудничество», речь идет о контактах на «техническом и министерском» уровнях.

Ранее в понедельник, 25 марта, газета The New York Times сообщила, что на Западе после теракта в «Крокус Сити Холле» опасаются террористических атак в Европе — в частности, в Париже, где с 26 июля по 11 августа пройдут Олимпийские игры. Во Франции накануне повысили уровень террористической угрозы до наивысшего.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» на северо-западе Москвы произошел вечером пятницы, 22 марта, и стал второй крупнейшей по числу жертв террористической атакой в истории современной России. По последним данным СК, число погибших возросло до 137 человек, трое из которых — дети.

Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство»*, соответствующее заявление было выпущено от имени связанного с ИГ* агентства Amaq. По данным американской прессы, речь идет о действующем в Афганистане филиале ИГ*, группировке «Вилаят Хорасан»*, что подтверждают данные разведки США.

Российские спикеры отвергают версию о причастности ИГ* к теракту — в частности, эту информацию назвала фейком главред RT Маргарита Симоньян, которая настаивает, что к атаке причастна Украина. Украинские власти отвергают подобные обвинения; в МИД Украины их связали со «спланированной провокацией Кремля с целью дальнейшего нагнетания антиукраинской истерии в российском обществе».

В Кремле 25 марта не стали комментировать версии о причастности ИГ* к теракту, призвав ориентироваться на информацию от российских правоохранительных органов.

Басманный районный суд Москвы арестовал до 22 мая четверых фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле»: Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова (все четверо — граждане Таджикистана). Задержанным предъявили обвинения в терроризме (ст. 205 УК РФ), максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

* запрещенная в России террористическая организация