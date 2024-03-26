Басманный суд Москвы во вторник, 26 марта, арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — уроженца Киргизии Алишера Касимова, который сдавал квартиру одному из террористов. Мать Касимова настаивает на его невиновности и заверяет, что он «хороший», а квартиранта нашел через «Авито». Накануне, 25 марта, суд арестовал еще троих фигурантов дела: братьев Диловара и Аминчона Исломовых и их отца Исроила. Что известно об этих людях — в материале RTVI.

Алишер Касимов

Алишеру Касимову 32 года, он женат, ранее не судим, пишет «Медиазона»*. Мужчина работал поваром в кафе «Халял» в Красногорске, имеет троих детей, которым год, два года и три года, рассказала журналистам его мать Рано. Mash называет Касимова бизнесменом из Красногорска. По данным ТАСС, Касимов родился в киргизском городе Ош, из гражданства Киргизии вышел в 2014 году, сейчас является гражданином России.

«Держу кафе в Красногорске, есть ИП», — рассказал Касимов в суде (цитата по ТАСС).

По данным «Медиазоны»*, мать Касимова Рано 27 лет проработала медсестрой, в Россию она приехала после того, как узнала о задержании сына. Издание публикует видеозапись, на которой женщина громко плачет, когда Касимова выводят из зала суда после ареста.

«Мы сами узбеки киргизские. <…> Он простой человек верящий, всем верит. Он всегда людям хотел помогать! Через «Авито» это выложил… Про парня этого ничего не знал! Я ему всегда говорила, русским сдавай [квартиру]», — утверждает женщина.

Телеграм-канал «112» отмечал, что Касимов «хотел сдать квартиру в Путилково исключительно славянам», но потом передумал и сдал жилье Шамсидину Фаридуни, которого следствие считает одним из нападавших на «Крокус». Мать Касимова объясняет это тем, что ему предложили «хорошие деньги», и настаивает, что обвиняемые по делу ее сыну незнакомы и в его кафе не ходили.

Mash 25 марта публиковал кадры из квартиры в Путилково, где, как утверждается, был зарегистрирован 25-летний Фаридуни. На видеозаписи запечатлена светлая просторная квартира, можно заметить детскую кроватку и швейную машинку (местонахождение ребенка и жены Фаридуни неизвестно, отмечал Mash).

Касимов на суде пытался объяснить, что не знал о связи квартирантов с терроризмом, а объявление о сдаче квартиры выложил на «Авито». Судья прервала его словами, что суд не намерен сейчас слушать его показания, после чего заседание закрыли от прессы.

Касимову предъявлено обвинение по статье о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК), которая предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Братья Исломовы и их отец

Арестованные 25 марта братья Диловар и Аминчон Исломовы и их отец Исроил — уроженцы Таджикистана. Диловар был последним владельцем автомобиля «Рено», на котором террористы в день теракта приехали к месту преступления, а затем пытались скрыться. По словам источника РИА Новости, Исломов продал машину в феврале, при этом страховой полис ОСАГО на нее не был переоформлен.

Диловару Исломову 24 года, он женат, у него есть ребенок. Имеет российское гражданство, живет и работает в Твери водителем в «Яндекс Такси», пишет «Медиазона»*.

Согласно изданию, 33-летний Аминчон Исломов также женат, у него семь детей от двух браков. Как и брат с отцом, живет в Твери; работал водителем автобуса, но уволился из-за межпозвоночной грыжи. На суде настаивал на своей невиновности и был против того, чтобы журналистов выпроводили из зала суда, «хотел, чтобы пресса осталась».

По словам Исломова, они с братом Диловаром сами пришли в полицию, узнав, что в день теракта видели их машину. Диловар Исломов продал свой автомобиль за неделю до теракта, сказано в публикации.

Проживающий в Таджикистане брат Исломовых Иам в беседе с «Версткой»* заявил, говоря о Диловаре Исломове, что тот «ничего не знал» о готовящемся нападении.

«У него есть договор купли-продажи, сказали, что машина нужна для такси. Он поехал к участковому, как только увидел видео в интернете [с этой машиной]», — сказал Иам Исломов, который утверждает, что его братья «ИГИЛ** не знали» и не посещали мечеть.

По версии следствия, один из участников теракта Шамсидин Фаридуни «не позднее января 2024 года вовлек в состав организованной группы Аминчона Исломова, а не позднее 11 марта 2024 года — Диловара Исломова».

Отец братьев Исломовых, 62-летний Исроил, проходит по делу в качестве подозреваемого. Он гражданин Таджикистана, но имеет в России ВНЖ, проживает в Твери, безработный. У него есть жена и пятеро детей.

Все трое фигурантов обвиняются по статье о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК), им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

24 марта суд арестовал четверых граждан Таджикистана, которые, по данным следствия, были непосредственными исполнителями теракта в «Крокусе»: Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Всем им грозит пожизненное лишение свободы. ФСБ сообщала, что всего в рамках дела о теракте были задержаны 11 человек.

Ответственность за теракт, жертвами которого стали 139 человек, взяло на себя «Исламское государство»**. По данным американской прессы, речь идет о действующем в Афганистане филиале ИГ**, группировке «Вилаят Хорасан»**, что подтверждают данные разведки США. Аналогичную версию высказали такие страны, как Германия и Франция.

Президент России Владимир Путин 25 марта заявил, что теракт был совершен руками радикальных исламистов, но допустил, что «это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима».

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 26 марта выразил уверенность, что за терактом стоит Украина. Украинские власти уже многократно заявляли о невиновности Украины, связывая обвинения в свой адрес с «антиукраинской истерией».

* внесено Минюстом в реестр иноагентов

** запрещенная в России террористическая организация