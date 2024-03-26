Басманный суд во вторник, 26 марта, арестовал восьмого обвиняемого по делу о теракте в «Крокус сити холле» — уроженца Киргизии Алишера Касимова, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Как отмечается в пресс-релизе, суд отправил Касимова под стражу до 22 мая 2024 года.

По данным телеграм-канала Mash, Касимов — бизнесмен из Красногорска, который сдавал террористам квартиру. Новостной канал «Осторожно, новости» уточняет, что Касимову 32 года, он сдал квартиру Шамсуидину Фаридуни, которого следствие считает одним из нападавших на «Крокус».

Мужчина ранее не судим, он родился в городе Ош (Киргизия), но по национальности узбек. Гражданин России, отец троих малолетних детей, старшему из которых четыре года.

Касимов разместил объявление о сдаче квартиры на «Авито», в суде он заявил, что не знал, что квартиранты — террористы. У зала суда сидели близкие мужчины, которые плакали, отмечает «Осторожно, новости».

Накануне, 25 марта, Басманный суд арестовал троих фигурантов дела о теракте: Диловара, Аминчона и Исроила Исломовых. Братья Диловар и Аминчон проходят обвиняемыми по делу, а их отец Исроил — подозреваемым. Суд заключил их под стражу на два месяца, до 22 мая.

«Медиазона»* сообщала со ссылкой на пресс-службу Басманного суда, что 25-летний Диловар Исломов был последним владельцем автомобиля «Рено», на котором приехали террористы к месту преступления, а затем на нем же попытались скрыться. Источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, говорил, что мужчина продал машину в феврале, при этом страховой полис ОСАГО на нее не был переоформлен.

24 марта суд арестовал четверых граждан Таджикистана, которые, по данным следствия, были непосредственными исполнителями теракта в «Крокусе»: Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Им грозит пожизненное лишение свободы. ФСБ сообщала, что всего в рамках дела о теракте в «Крокус Сити Холле» были задержаны 11 человек.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» на северо-западе Москвы произошел вечером пятницы, 22 марта, и стал второй крупнейшей по числу жертв террористической атакой в истории современной России. По последним данным СК, жертвами стали 139 человек, из них от огнестрельных ранений погибли 40 человек, от пожара — 45.

Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство»**, соответствующее заявление было выпущено от имени связанного с ИГ** агентства Amaq. По данным американской прессы, речь идет о действующем в Афганистане филиале ИГ**, группировке «Вилаят Хорасан»**, что подтверждают данные разведки США. Аналогичную версию высказали такие страны, как Германия и Франция.

Президент России Владимир Путин 25 марта заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен руками радикальных исламистов, но допустил, что «это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима».

Киев отвергает обвинения в причастности к теракту. В украинском МИД утверждения о вине Украины связали со «спланированной провокацией Кремля с целью дальнейшего нагнетания антиукраинской истерии в российском обществе».

* внесено Минюстом в реестр иноагентов

** запрещенная в России террористическая организация