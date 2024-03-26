Трое мужчин, которых арестовали за содействие исполнителям при подготовке теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», предоставляли нападавшим квартиру для проживания и автомобиль для передвижения, а также перевозили для них деньги. Об этом глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин сообщил президенту Владимиру Путину в ходе совещания о мерах, принимаемых после атаки.

Председатель СК отметил, что преступление было тщательно спланировано и подготовлено.

«При обыске в квартире, где проживали обвиняемые, помимо следов их рук обнаружены фрагменты ткани и инструменты, которые использовались при подготовке нападения», — заявил Бастрыкин.

Также глава СК рассказал, что исполнители нападения дали подробные показания обо всех заказчиках и пособниках теракта.

Утром 23 марта глава ФСБ Александр Бортников сообщал, что всего в рамках дела о теракте в «Крокус Сити Холле» задержаны 11 человек.

Кроме того, Бастрыкин сообщил, что оперативные службы установили полную хронологию теракта 22 марта. По версии следствия, преступники подъехали на автомобиле «Рено» к зданию «Крокус Сити Холла» заранее — в 18:54 и стали дожидаться прибытия зрителей. В 19:58 они, вооруженные автоматическим огнестрельным оружием, вышли из машины и открыли стрельбу на улице, после чего вошли в здание и там продолжили стрелять по всем окружающим.

По данным Следственного комитета, преступники также принесли с собой бензин в пластиковых бутылках, чтобы поджечь помещение. В 20:11, как утверждает следствие, террористы уже покинули здание «Крокус Сити Холла». По пути со стоянки автомобиль на полной скорости сбил семью с двумя детьми, которые получили тяжкие повреждения, добавил Бастрыкин.

Нападавших задержали на территории Брянской области, когда они ехали по дороге, ведущей к российско-украинской границе, добавил председатель СК. По его словам, при задержании у террористов обнаружили два АК-74, более 500 патронов, 28 магазинов и бутылки с остатками бензина. В автомобиле также найдены пистолет Макарова без патронов и магазин от автомата Калашникова с 30 патронами.

Кроме того, специалисты уже провели в здании «Крокуса» более 200 досмотров и выемок, изъято более 1 тысячи предметов, важных для расследования, следует из отчета главы СК.

По данным Бастрыкина, в результате теракта погибло 139 человек, среди них трое детей. От огнестрельных ранений, по информации руководителя ведомства, погибло 40 человек, из-за пожара скончалось 45 человек. В результате атаки пострадали 182 человека, они получили ранения разной степени тяжести, отметил глава СК.

В ходе совещания Владимир Путин заявил, что преступление совершено руками радикальных исламистов. По его словам, теракт может быть звеном в серии попыток тех, кто воюет с Россией с 2014 года руками киевского режима. Президент обратил внимание, что остается вопрос, на который спецслужбам еще предстоит найти ответ, — кто ожидал исполнителей теракта со стороны Украины.