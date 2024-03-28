В распоряжении следствия есть «подтвержденные данные» о том, что исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» поступали «значительные денежные суммы» и криптовалюта из Украины. Об этом 28 марта сообщил Следственный комитет (СК).

Как утверждает СК, поступавшие из Украины средства использовались террористами при подготовке к теракту. Ведомство указало, что в рамках анализа сведений о неких финансовых операциях были получены доказательства связи обвиняемых с украинскими националистами.

«Первые результаты расследования полностью подтверждают спланированный характер действий террористов, тщательную подготовку и финансовую поддержку со стороны организаторов преступления», — отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, СК отчитался о задержании еще одного подозреваемого, который, по данным следствия, участвовал в схеме финансирования террористов.

«Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Среди прочего на оперативном совещании главе СК Александру Бастрыкину доложили об изъятых у обвиняемых «технических устройствах».

28 марта «Известия» и телеграм-канал Baza сообщили, что сотрудники ДПС нашли на трассе М-3 «Украина» в Калужской области (участок Москва — Брянск) автомат Калашникова и шесть снарядов для гранатомета с взрывателем.

Версии причастности к теракту в «Крокусе»

Страны Запада, в числе которых США, Германия и Франция, утверждают, что ответственность за совершение теракта в «Крокусе» лежит на «Исламском государстве»*. По данным американских СМИ, речь идет о действующем в Афганистане филиале ИГ*, группировке «Вилаят Хорасан»*.

Президент России Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен «руками радикальных исламистов», но допустил, что «это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима». По словам главы государства, после нападения террористы направились в сторону Украины, где для них «было подготовлено окно для перехода государственной границы».

Директор ФСБ Александр Бортников заявил со ссылкой на первичные данные следствия, что организация вооруженного нападения на «Крокус» связана с США, Великобританией и Украиной. По его словам, теракт был нужен Западу и Киеву, чтобы «раскачать ситуацию, создать панику в обществе» в России.

В то же время заказчик теракта пока не установлен, отмечал Бортников.

«Мы считаем, что акцию готовили как сами радикалы-исламисты, так, естественно, способствовали западные спецслужбы, а сами спецслужбы Украины к этому имеют непосредственное отношение», — сказал глава ФСБ (цитата по «Интерфаксу»).

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что изначально террористы ехали в Беларусь, но в итоге направились в сторону Украины, поскольку поняли, что им не удастся попасть в республику из-за усиления мер безопасности на границе.

Украинские власти отвергают утверждения о причастности Киева к теракту в «Крокусе». Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российская сторона якобы знала про подготовку атаки на концертный зал минимум с середины февраля и получила эту информацию «через разведуправление группировки в Сирии».

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что некоторые люди из ближайшего окружения президента России не согласны с версией о причастности Украины к теракту в «Крокусе». Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот материал «матерью всех фейков».