Некоторые чиновники из ближайшего окружения президента России Владимира Путина не согласны с тем, что к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта может быть причастна Украина, утверждает Bloomberg со ссылкой на источники. В МИД России публикацию агентства назвали «матерью всех фейков».

По словам четырех неназванных собеседников Bloomberg, якобы имеющих тесные связи с Кремлем, доказательств причастности Украины к теракту нет. Один из источников агентства подчеркнул, что Путин лично присутствовал во время обсуждений, на которых чиновники признали, что связь между терактом и Киевом не прослеживается.

По словам собеседников Bloomberg, среди знакомых им представителей российской политической и бизнес-элиты «почти никто» не верит, что за атакой террористов на «Крокус Сити Холл» стояла Украина.

Источники агентства утверждают также, что в Кремле якобы были шокированы тем, что теракт не удалось предотвратить.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на статью Bloomberg, назвав публикацию «шедевральной новостью» и «просто матерью всех фейков». По словам Захаровой, «особенно удачно получилось», что статья вышла именно в день, когда Путин с утра был «в окружении» генпрокурора Игоря Краснова, директора ФСБ Александра Бортникова и других представителей власти.

«А [секретарь Совета безопасности] Николай Патрушев и Александр Бортников еще и интервью дали на тему вовлеченности США, Британии и Украины в трагические события в “Крокус Сити Холл”», — заключила Захарова.

Что говорят власти

В понедельник, 25 марта, Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен руками радикальных исламистов, но допустил, что «это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима».

До этого, 23 марта, Путин говорил, что при попытке скрыться исполнители теракта двигались в сторону Украины. По словам Путина, «по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено «окно» для перехода государственной границы».

Белорусский президент Александр Лукашенко 26 марта рассказал, что совершившие теракт в «Крокусе» террористы не могли проникнуть в Беларусь из-за усиленных мер безопасности на границе, якобы сами террористы «это видели». Поэтому преступники «отвернулись и пошли на участок украинско-российской границы», утверждает Лукашенко. По оценке Bloomberg, эти слова белорусского президента опровергают версию о попытке террористов бежать на Украину.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 26 марта выразил уверенность, что за терактом стоит Киев. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за террористами стоят «кровавый режим Украины, Вашингтон, Брюссель», а глава ФСБ Александр Бортников заявил о причастности к теракту США, Великобритании и Украины.

Bloomberg в этой связи выражает мнение, что, обвинив Украину, власти России якобы могут использовать «общественный гнев» по поводу трагедии в целях усиления вооруженных действий на Украине, в том числе путем мобилизации резервистов.

Версия Запада и Украины

Киев за последние дни уже неоднократно отвергал обвинения в причастности к теракту в России. В частности, в МИД Украины подобные утверждения связали со «спланированной провокацией Кремля с целью дальнейшего нагнетания антиукраинской истерии в российском обществе».

Ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ)*. По данным американской прессы, речь идет о действующем в Афганистане филиале ИГ*, группировке «Вилаят Хорасан»*, что подтверждают данные разведки США. Аналогичную версию высказали такие страны, как Германия и Франция.

Французский президент Эмманюэль Макрон, говоря о причастности к теракту группировки «Вилаят Хорасан»*, заявил, что эта группировка ранее пыталась совершить несколько терактов во Франции. Макрон также предостерег Россию от «эксплуатирования» теракта, заявив, что со стороны Москвы было бы «цинично и контрпродуктивно» использовать произошедшее против Украины.

В Белом доме 25 марта заявили, что в Кремле пытаются «найти способ свалить [теракт] на Украину», однако никакого участия Украины не было, нападение совершило ИГ*, «и точка».

В Кремле в тот день не стали комментировать версии о причастности ИГ* к теракту, призвав ориентироваться на информацию от российских правоохранительных органов.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» на северо-западе Москвы произошел вечером пятницы, 22 марта, и стал второй крупнейшей по числу жертв террористической атакой в истории современной России. По последним данным СК, жертвами теракта стали 139 человек, из них от огнестрельных ранений погибли 40 человек, от пожара — 45.

* запрещенная в России террористическая организация