Террористический акт в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, в результате которого погибли не менее 143 человек, готовили исламисты, заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины на Третьем международном форуме по стратегическим коммуникациям. Его слова приводит интернет-издание «Страна.ua».

Как утверждает Буданов, информация о подготовке теракта у России была «минимум с 15 февраля 2024 года». «Я вам больше скажу, эта информация прошла через разведуправление группировки в Сирии. Вот оттуда она ушла на Москву», — сказал он.

По словам руководителя ГУР, Россия знала, откуда придут боевые группы исламистов, а также через какие две страны они перемещались на ее территорию.

«Для чего они допустили, чтобы это произошло — есть несколько вариантов. Первое — это, как у них принято, борьба „башен“ [Кремля], чтобы сейчас снять [с должностей] несколько чиновников. Другой вариант — они на самом деле недооценили масштабы того, что произойдет. Думали, что это будет более локально, и хотели обвинить по всему Украину», — считает Буданов.

Он назвал «ерундой» обвинения секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и директора ФСБ Александра Бортникова в причастности Украины и лично его самого к теракту в «Крокусе».

«Кстати, если мы затронули этот болезненный вопрос, хоть это и враг, но я не одобряю в принципе террористические акты против гражданских людей», ― сказал глава ГУР.

Сразу после теракта в «Крокусе» главное управление украинской разведки заявляло, что атаку якобы организовали сами российские спецслужбы по указанию президента страны Владимира Путина для «тотальной мобилизации» в стране. «О готовящемся теракте предупреждали и международные посольства», — говорилось в заявлении спецслужбы.

Тогда же ГУР предполагала, что «Кремль может обвинить в организации теракта Украину», писала «Страна.ua».

Версия об «украинском следе»

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом рок-группы «Пикник». В здание концертного зала ворвались вооруженные люди, которые открыли стрельбу и подожгли помещение, после чего скрылись. По последним данным, число погибших составляет не менее 140 человек, пострадавших — 360, в числе которых 11 детей.

Как сообщала ФСБ, всего в рамках дела о теракте в «Крокусе» были задержаны 11 человек. Арестованы на сегодняшний день восемь фигурантов, в том числе четверо предполагаемых исполнителей.

Президент России Владимир Путин в обращении после теракта сообщил со ссылкой на данные ФСБ, что террористы направлялись в сторону Украины, где «для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы».

Позже, на встрече с представителями спецслужб, российский лидер сказал, что атака была совершена «руками радикальных исламистов». При этом Путин не исключил, что преступление могло быть «звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима». Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что для террористов «готовили окошко» на территории Украины и хотели «встретить на той стороне как героев».

Во вторник, 26 марта, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что предполагаемые исполнители теракта в «Крокусе» «никак не могли зайти» в республику и видели это, поэтому «отвернулись и пошли на участок украинско-российской границы».

По словам Лукашенко, после теракта и российские, и белорусские приграничные регионы перешли на усиленный режим безопасности. На дорогах были выставлены посты, привлекались республиканские силы МВД, КГБ, Госпогранкомитета и военные.

После получения информации о том, что подозреваемые движутся в сторону Брянска, белорусская и российская стороны договорились блокировать свои участки направления вероятного движения преступников, добавил Лукашенко.

Источники Bloomberg утверждают, что некоторые люди из ближайшего окружения президента России не согласны с версией о причастности Украины к теракту в «Крокусе».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это «матерью всех фейков». Она также отметила, что в день выхода статьи Bloomberg секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и глава ФСБ Александр Бортников дали интервью «на тему вовлеченности США, Британии и Украины» в события вокруг «Крокус Сити Холла».