На трассе М-3 «Украина», по которой ехали обвиняемые в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», обнаружили автомат Калашникова и взрывчатку, которые могли принадлежать террористам. Об этом 28 марта сообщают «Известия» и телеграм-канал Baza со ссылкой на источники.

Как сообщают «Известия», автомат Калашникова нашли сотрудники ДПС в кювете трассы М-3 в районе 157-го км дороги — на территории Малоярославецкого района Калужской области. По словам собеседника издания, речь идет об АК без плечевого ремня, но с присоединенными магазином и патронами. Он лежал недалеко от ограждения трассы.

«Следствию предстоит выяснить, тот ли это автомат, который террористы, по показаниям одного из них, выбросили, скрываясь из Москвы», — добавил источник «Известий».

Кроме того, Baza сообщила, что утром 27 марта на 338-м км трассы М-3 обнаружили шесть гранатометных выстрелов (пять единиц боеприпасов ВОГ-17 и один ВОГ-25Г) и взрыватель М-6. По информации телеграм-канала, они лежали в четырех метрах от дороги на полосе в сторону Брянска. Shot уточняет, что это место расположено рядом с деревней Нелбочь Жиздринского района Калужской области.

Могли ли найденные боеприпасы принадлежать террористам, не уточняется.

«Место обнаружения боеприпасов оцепили, прибывшие взрывотехники подорвали их», — пишет Baza.

По итогам осмотра помещений «Крокус Сити Холла» после теракта были обнаружены автоматическое оружие и боеприпасы, которые изъяли следователи, сообщал СК. Baza писала, что спасатели нашли автомат Калашникова с надписью «За свободу России» на рукоятке, которая была раскрашена в триколор.

После задержания один из подозреваемых в совершении теракта Муродали Рачабализода рассказал, что он и его подельники выбросили оружие по дороге из «Крокуса».

Что известно о преследовании террористов из «Крокуса»

После атаки на «Крокус» вечером 22 марта нападавшие покинули здание концертного зала и уехали на белом Renault с номерами Т 668 УН. Автомобиль при этом ехал с превышением скорости, которая достигала 140 км/ч.

Старший инспектор ГИБДД Брянской области рассказал телеканалу РЕН ТВ, что в ночь на 23 марта его экипаж обнаружил Renault на 359-м километре трассы М-3 «Украина» — за несколько километров до развилки на Брянск. После этого сотрудники ГИБДД начали погоню и открыли стрельбу по машине. Спустя некоторое время автомобиль удалось остановить. Как следует из сообщения РЕН ТВ, это произошло на 376-м километре трассы М-3.

Трое подозреваемых скрылись в лесу, одного задержали на месте.

«Один из негодяев был задержан. Со второго удалось только сорвать куртку, в которой были документы на имя гражданина Таджикистана», — рассказал сотрудник ГИБДД.

Позже всех троих подозреваемых нашли в лесу и тоже задержали. Затем их доставили в Москву и заключили под стражу.

Президент России Владимир Путин в обращении после теракта сообщил со ссылкой на данные ФСБ, что террористы направлялись в сторону Украины, где «для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы». Директор спецслужбы Александр Бортников заявил, что напавших на «Крокус» хотели «встретить на той стороне как героев».

В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что изначально террористы ехали в Беларусь, но в итоге направились в сторону Украины, поскольку поняли, что им не удастся попасть в республику из-за усиления мер безопасности на границе.