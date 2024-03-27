Александр Лукашенко заявил, что подозреваемые в нападении на «Крокус Сити Холл» направились в сторону Украины, поскольку поняли, что им не удастся попасть в Беларусь из-за усиления мер безопасности. По официальной российской версии, террористы целенаправленно двигались в сторону Украины, со стороны которой для них было подготовлено «окно» на границе. Как слова Лукашенко прокомментировали в Госдуме — в материале RTVI.

Депутат фракции КПРФ Денис Парфенов в разговоре с RTVI призвал «не переоценивать значимость» слов Лукашенко. Он отметил, что предполагаемые террористы, задержанные в Брянской области, находились недалеко и от Беларуси, и от Украины.

«Если посмотреть географически, может быть, Белоруссия даже действительно чуть ближе. Нарратив Лукашенко несколько подрывает, конечно, версию, которая сейчас обретает широкое хождение, — насчет украинского следа, но не отменяет ее», — считает Парфенов.

По ее мнению, у Лукашенко президента «своя задача: подчеркнуть лишний раз участие белорусских силовиков в поимке террористов», и это «нормальная совершенно история».

«Вот поэтому я бы не стал переоценивать значимость этих высказываний. Да, они, наверное, поднимают вопросы, которые требуют чуть более четких ответов со стороны тех, кто сейчас освещает эту повестку, но, в общем, ничего не перечеркивают и не отменяют», — сказал Парфенов.

Лидер партии «Справедливая Россия ― За правду» Сергей Миронов назвал Лукашенко «молодцом» и заявил, что владеет информацией о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле».

«Батька у нас молодец, и в этой связи, если где-то что-то случается, надо обязательно посмотреть, что у себя дома, и обезопасить. Это первое. А на самом деле, помяните мое слово: в ближайшее время появятся доказательства причастности киевского режима к этому террористическому акту. И у меня уже такие сведения есть», ― сообщил Миронов корреспонденту RTVI.

Версия об «украинском следе» и слова Лукашенко

Президент России Владимир Путин в обращении после теракта сообщил со ссылкой на данные ФСБ, что террористы направлялись в сторону Украины, где «для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы».

Позже, на встрече с представителями спецслужб, Путин сказал, что теракт был совершен «руками радикальных исламистов». При этом он не исключил, что преступление могло быть «звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима». Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что для террористов «готовили окошко» на территории Украины и хотели «встретить на той стороне как героев».

26 марта Александр Лукашенко заявил, что предполагаемые исполнители теракта в «Крокусе» «никак не могли зайти» в Беларусь и видели это, поэтому «отвернулись и пошли на участок украинско-российской границы».

По словам Лукашенко, после теракта и российские, и белорусские приграничные регионы перешли на усиленный режим безопасности. На дорогах были выставлены посты, привлекались республиканские силы МВД, КГБ, Госпогранкомитета и военные.

После получения информации о том, что подозреваемые движутся в сторону Брянска, белорусская и российская стороны договорились блокировать свои участки направления вероятного движения преступников, добавил Лукашенко.

Источники Bloomberg утверждают, что некоторые люди из ближайшего окружения президента России не согласны с версией о причастности Украины к теракту в «Крокусе». Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это «матерью всех фейков». Она также отметила, что в день выхода статьи Bloomberg секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и глава ФСБ Александр Бортников дали интервью «на тему вовлеченности США, Британии и Украины» в события вокруг «Крокус Сити Холла».