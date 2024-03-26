Первичные сведения, полученные на допросах от задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», подтверждают наличие украинского следа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора ФСБ Александра Бортникова.

«Будем дальше дорабатывать информацию, которая должна нам показать, реально присутствие и участие украинской стороны или нет. Но, во всяком случае пока, есть все основания говорить, что это именно так», — пояснил директор спецслужбы.

По его словам, исламисты самостоятельно не смогли бы подготовить террористическую атаку такого уровня, и «им помогали».

В интервью журналисту Павлу Зарубину Бортников заявил, что заказчик теракта пока не установлен, но уже известно об участии украинских спецслужб, Великобритании и США в подготовке радикалов-исламистов, подозреваемых в нападении.

«Мы считаем, что акцию готовили как сами радикалы-исламисты, так и западные спецслужбы. Нам известно, что Украина осуществляла подготовку боевиков на территории Ближнего Востока», — сообщил директор ФСБ.

По его словам, американская сторона действительно предоставляла информацию о якобы готовящихся в России терактах — и, хотя эти сведения носили общий характер, российские спецслужбы реагировали на них должным образом.

Бортников заверил, что с задержанными по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» ведется активная работа, промежуточные итоги которой позволяют предполагать, что круг пособников предполагаемых террористов станет еще шире.

По словам директора ФСБ, в теракте были заинтересованы западные спецслужбы и Украина, стремящиеся «раскачать ситуацию» в России и посеять панику в обществе.

На сегодняшний день по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» арестованы восемь человек — четверо предполагаемых исполнителей и столько же подозреваемых в пособничестве. Один из них сдал обвиняемым в теракте квартиру в Путилково, а трое других — двое братьев и отец — продали автомобиль.

Кроме того, как сообщили Reuters и РИА Новости, российские следователи допросили членов семей предполагаемых террористов в Душанбе, куда их доставили из других городов Таджикистана. По данным источников обоих изданий, организацию следственных действий курировал лично президент республики Эмомали Рахмон.