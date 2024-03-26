Российские следователи приехали в Душанбе и допросили родственников четырех граждан Таджикистана, подозреваемых в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника в службах безопасности республики. Информацию о допросе подтвердили и источники РИА Новости.

На условиях анонимности они сообщили, что по просьбе российской стороны семьи предполагаемых террористов были доставлены в столицу Таджикистана из городов Вахдат и Гиссар, а также из района Рудаки. По словам собеседников агентства, действия спецслужб республики по запросу Москвы лично курировал президент страны Эмомали Рахмон.

Накануне, 25 марта, он впервые публично прокомментировал теракт в «Крокус Сити Холле», назвав его «позорным и ужасным событием» и призвав граждан Таджикистана оградить своих детей от вредного влияния террористических организаций.

Обвинения в теракте предъявлены четырем мужчинам, задержанным в ночь после нападения в Брянской области. Все они доставлены в Москву и взяты под стражу. Двое участников нападения, по неофициальным данным, были убиты.

Еще четверо — тоже уроженцы Таджикистана — арестованы по подозрению в соучастии. Один из них продал обвиняемым автомобиль, на котором они подъехали к «Крокус Сити Холлу» и потом скрылись оттуда, другой сдавал квартиру.

Ответственность за массовое убийство и поджог здания концертного комплекса взяла на себя террористическая организация «Исламское государство»*, от лица которой в соцсетях было опубликовано видео с расстрелом зрителей, снятое одним из участников нападения.

О том, что теракт устроен радикальными исламистами, заявил президент России Владимир Путин. Его французский коллега Эмманюэль Макрон утверждает, что за нападением стоит группировка «Вилаят Хорасан»* — афганский филиал «Исламского государства»*, боевики которого намеревались совершить теракты и во Франции.

Ранее в марте Эмомали Рахмон заявлял, что правительство Таджикистана встревожено деятельностью радикальных исламистских проповедников, которые «промывают мозги» молодежи, делая ее уязвимой для манипуляций со стороны иностранных групп и спецслужб.

Reuters называет Таджикистан «близким союзником Москвы», подчеркивая, что на территории республики находится российская военная база, а экономика страны «сильно зависит от денежных переводов работающих за границей мигрантов. Численность населения Таджикистана составляет порядка 10 млн человек, и примерно каждый десятый из них уехал на заработки в Россию, утверждает агентство.

* Организация признана в России террористической и запрещена.